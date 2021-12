De fortes pluies enfoncent Chennai, les métros et les routes sont inondés

Les responsables ont déclaré qu’une conclusion ne pouvait être tirée qu’après avoir examiné les précipitations réelles pour la période de 24 heures et après un examen minutieux des données précédentes.

Des pluies abondantes à très fortes ont frappé Chennai et ses banlieues jeudi, inondant les routes et les métros, et la période intense pourrait s’avérer être l’une des plus intenses de ces dernières années.

C’était une répétition des scènes observées ici le mois dernier alors que les automobilistes avaient du mal à manœuvrer leurs véhicules sur des routes et des métros inondés tandis que les averses entraînaient des embouteillages également dans de nombreuses régions.

À partir de midi, la plupart des zones de la ville et des banlieues ont commencé à recevoir des précipitations et elles ont été fortes à très fortes à plusieurs endroits.

Selon le Département météorologique indien (IMD), les précipitations les plus élevées de 17,65 cm ont été enregistrées dans la MRC Nagar ici. Il faisait respectivement 14,65 CM et 10 CM à Nungambakkam et Meenambakkam.

Dans d’autres zones, y compris celles relevant des districts voisins de Tiruvallur et de Kancheepuram, les averses ont varié de 1 CM (Madhavaram) à 10 CM (Nandanam). Les données pluviométriques ont été enregistrées entre 8h30 et 18h15 aujourd’hui.

Une activité isolée de pluies abondantes à très abondantes devrait se poursuivre sur la côte nord du Tamil Nadu et les zones adjacentes de la côte sud de l’Andhra Pradesh au cours des trois prochains jours et diminuer par la suite, a indiqué l’IMD.

Les passionnés de météo ont fait des déclarations dans les médias sociaux concernant l’intensité des pluies et des averses battant les records précédents.

Une de ces affirmations a déclaré que les pluies de jeudi à Chennai étaient les plus fortes pour une seule journée du mois de décembre après 2015.

Les responsables de l’IMD ici, cependant, n’ont pas confirmé de telles affirmations.

Les responsables ont déclaré qu’une conclusion ne pouvait être tirée qu’après avoir examiné les précipitations réelles pour la période de 24 heures et après un examen minutieux des données précédentes.

L’enthousiaste Pradeep John (Tamil Nadu Weatherman) a tweeté : « Mylapore franchit 200 mm. L’un des sorts les plus fous de la vie. La ville de Chennai (Nungambakkam) bat les précipitations annuelles de 2015. » Dans un autre tweet, il a déclaré: « Les précipitations annuelles de 2015 sont dépassées d’ici 2021 et sont la 3e année la plus humide de tous les temps derrière 2005 et 1996. » Il avait également fourni des données pour la ville de Chennai (Nungambakkam) à l’appui de sa demande.

Le Tamil Nadu a connu de fortes précipitations pendant la mousson du nord-est (octobre-décembre) et, selon le bureau météorologique, la présence de «cellules convectives» a entraîné des précipitations.

Une prévision météorologique de l’IMD (publiée à 12h30 le 30 décembre) avait déclaré : « Un orage avec des pluies modérées devrait se produire à quelques endroits sur la côte du Tamil Nadu. Des orages avec des pluies modérées sont susceptibles de se produire en de nombreux endroits sur les districts de Villupuram, Cuddalore et Delta, Puducherry et Karaikal. Des pluies légères sont également susceptibles de se produire dans des endroits isolés des districts de l’intérieur du Tamil Nadu. »

