De fortes pluies frappent la côte du Karnataka, alerte rouge émise dans trois districts côtiers jusqu’au 20 juillet

Le Département météorologique indien a également déconseillé aux pêcheurs de s’aventurer dans la mer agitée. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Des routes et des zones résidentielles à Dakshina Kannada, Udupi et plusieurs districts du Karnataka ont été laissées sous l’eau après de fortes pluies qui ont frappé les régions côtières de l’État dimanche. L’eau débordante sur le pont Chelyadka qui relie Kunjoorupanja à Panaje a arrêté la circulation automobile à Puttur, entraînant le blocage des villageois de Gummategadde, Ajjikallu, Olathadka et Kapikadu.

Le débordement des égouts pluviaux dans les zones côtières a également inondé les routes. Dakshina Kannada a reçu 1 769 mm de pluie depuis le début de la mousson jusqu’au 17 juillet, selon les données du gouvernement. On estime que 4 000 poteaux électriques ainsi que 200 transformateurs ont été endommagés depuis avril. L’administration du district d’Udupi a également déplacé les personnes touchées par les inondations vers des zones plus sûres. Des maisons à Karandadi, Mallar, Majoor et Uliyaru étaient sous l’eau.

Les taluks de Sedam, Kalagi et Chittapur de Kalaburagi ont également de fortes précipitations et des orages depuis dimanche. Les pluies incessantes de la semaine dernière ont fait monter les niveaux d’eau des rivières Kagina et Kamalavati. Deux employés de Karnataka Power Transmission Corporation Limited ont dû être secourus dans le village de Kadajji à Davangere après que de fortes pluies ont submergé leur bureau samedi soir.

Le Département météorologique indien (IMD) a également déconseillé aux pêcheurs de s’aventurer dans la mer agitée.

Le département du Met a prévu que l’État, en particulier les districts côtiers et Malnad, continuerait à connaître de fortes précipitations jusqu’au 23 juillet. L’administration a sonné une alerte rouge pour les districts d’Udupi, Dakshina Kannada et Uttara Kannada jusqu’à 8h30 le 20 juillet, ce qui sera suivi d’une alerte orange jusqu’au 23 juillet.

Le bureau météorologique a également prévu des précipitations légères à modérées avec de fortes averses isolées sur le sud-intérieur du Karnataka, y compris Bengaluru et Chikkaballapura. Des précipitations généralisées légères à modérées avec de fortes averses isolées ont également été prévues dans les districts de Bidar, Yadgir, Kalaburagi, Vijayapura, Koppal, Raichur, Vijayanagar, Ballari et Belagavi. Une situation météorologique similaire est attendue dans les districts de Shivamogga et Chikkamagaluru dans les prochains jours.

