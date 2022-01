De fortes pluies frappent plusieurs parties du Pendjab, dans l’Haryana

Les températures nocturnes ont légèrement dépassé les limites normales à de nombreux endroits, a déclaré le département du MeT.

De fortes pluies se sont abattues sur plusieurs régions du Pendjab et de l’Haryana, mais les températures minimales ont dépassé les limites normales à de nombreux endroits dans les deux États.

Selon le bulletin météorologique du service météorologique de dimanche, Chandigarh, Kapurthala, Amritsar, Ludhiana, Patiala, Ferozepur, Bathinda, Hoshiarpur, Rupnagar, Mohali, Gurdaspur, Ambala, Hisar, Panchkula, Rohtak, Gurugram, Sirsa et Yamunanagar a vu des précipitations jusqu’à dimanche matin.

Des pluies modérées à fortes ont également été signalées dans de nombreux endroits des deux États au cours de la journée de dimanche.

Au Pendjab, Amritsar et Ludhiana ont enregistré un minimum de 10,2 degrés Celsius chacun tandis que la température minimale de Patiala s’est établie à 10,8 degrés Celsius.

Chandigarh, la capitale commune des deux États, a été frappée par de fortes pluies dimanche. La température minimale ici en début de journée s’est établie à 11,1 degrés Celsius.

Dans l’Haryana, Ambala a enregistré un minimum de 11,8 degrés tandis que la température minimale de Rohtak a été enregistrée à 12,8 degrés Celsius.

Gurugram a enregistré un minimum de 12 degrés Celsius tandis que le minimum de Bhiwani s’est établi à 11,3 degrés Celsius.

