De fortes pluies frapperont Londres pour le début du match de Wimbledon et de l’Euro de l’Angleterre

Wimbledon pourra jouer certains matchs sur le court central et le court 1 grâce à leurs toits rétractables à la pointe de la technologie, mais d’autres pourraient être retardés (Photo: .)

Une semaine de mauvais temps devrait mettre un frein aux premiers jours de l’affrontement entre Wimbledon et l’Angleterre contre l’Allemagne.

Les averses éparses prévues pour une grande partie de lundi dans le sud pourraient voir de nombreux matchs à SW19 retardés ou reportés – à l’exception de ceux qui peuvent être joués sous les toits du court central et du court 1.

Cela survient alors que deux avertissements jaunes ont été émis par le Met Office pour le premier jour du tournoi.

Les alertes d’orages et de fortes pluies s’étendent de Bath vers le sud et s’accompagnent d’une «petite chance» d’eau courante ou de crue profonde.

L’alerte aux fortes pluies est en vigueur jusqu’à 10h aujourd’hui tandis que l’alerte orage restera en place jusqu’à 22h.

Les stewards de Wimbledon ont été photographiés en train de couvrir les courts ce matin avant le match.

Le temps humide se poursuivra dans le sud du pays pour le reste de la semaine, ce qui signifie que les Euros 2020 de l’Angleterre face à l’Allemagne à Wembley mardi pourraient être détrempés.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.



Des couvertures ont été placées sur les courts de SW19 aujourd’hui avant le premier jour du tournoi du Grand Chelem (Photo: REUTERS)



Le premier jour de Wimbledon devrait être compliqué par les précipitations alors que les emblématiques courts en gazon vert étaient recouverts de bâches lundi matin (Photo: REUTERS)

Le météorologue principal du Met Office, Steven Keates, a déclaré: “Il y a une chance raisonnable de pluie qui pourrait être forte, au moins parfois, pendant le match.”

Une grande partie du reste du pays, en particulier ceux du nord, pourra assister aux affrontements au soleil.

Malgré les averses, les températures resteront douces et chaudes tout au long, le mercure devant atteindre 19 ° C à temps pour le coup d’envoi.

À partir de mercredi, il y aura des poches de pluie qui s’atténueront, les conditions devenant plus sèches et plus lumineuses jusqu’au week-end.

M. Keats a ajouté: “Pour le reste de la semaine, il semble que la haute pression va persister, influençant le temps sur une grande partie du nord et du centre de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, mais le sud de l’Angleterre, et en particulier le sud-est, restera menacé douches.

“Avec un flux largement d’est, les côtes de la mer du Nord seront souvent plus fraîches et parfois plus nuageuses, avec le meilleur du soleil et de la chaleur dans l’ouest abrité.”

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();