De fortes ventes d’iPhone 13 sont attendues en Chine et aux États-Unis alors que les fabricants d’Android sont confrontés à une pénurie de puces

L’iPhone 13 connaît un bon départ en Chine, selon les premières données citées dans un rapport du South China Morning Post. Le rapport indique que les modèles d’iPhone 13 « devraient se vendre à un prix inférieur au coût des modèles d’iPhone 12 correspondants » en Chine, tandis qu’Apple devrait également bénéficier d’une baisse de la popularité de Huawei.

Pendant ce temps, les données d’enquête citées par l’Information indiquent qu’Apple devrait gagner plus de parts de marché aux États-Unis, car les fabricants d’Android sont plus durement touchés par les pénuries de puces en cours.

Les précommandes pour l’iPhone 13 sont déjà ouvertes en Chine via la vitrine officielle d’Apple sur JD.com. Les données du South China Morning Post indiquent que les précommandes d’iPhone 13 ont déjà dépassé les 2 millions d’unités. La gamme iPhone 13 devrait devenir le « smartphone haut de gamme par excellence en Chine » en raison de « l’incapacité de Huawei à fournir des casques haut de gamme tout aussi convaincants ».

Le rapport explique :

« Il n’y a pas de smartphone [in the market] ce qui peut constituer une menace pour l’iPhone 13 au-dessus de la fourchette de prix de 5 000 yuans (776 $ US), a déclaré Qi. « Il n’y a pas de produit aussi solide que l’ancienne série Huawei Mate. »

Le rapport souligne également que le prix de l’iPhone 13 est comparativement inférieur à celui de la série iPhone 12 en Chine. « Le prix des nouveaux modèles en Chine commence à 5 199 yuans pour l’iPhone 13 Mini, 5 999 yuans pour l’iPhone 13 et 7 999 yuans pour l’iPhone 13 Pro. Cela rend ces appareils environ 300 à 800 yuans moins chers que les modèles correspondants de la gamme iPhone 12 », indique le rapport.

The Information rapporte également aujourd’hui que les résultats d’une enquête aux États-Unis indiquent qu’Apple est dans une bien meilleure position que Samsung et d’autres fabricants Android haut de gamme au milieu des pénuries de puces en cours.

Dans une enquête menée auprès de 37 représentants commerciaux dans des magasins de détail sans fil aux États-Unis, 26 d’entre eux, soit 70 %, ont signalé des pénuries de stocks de smartphones en août, contre 45 % en juin et 28 % en mai, selon Wave7 Research, une entreprise dont la surveillance des détaillants est étroitement surveillée par l’industrie du sans fil. Notamment, les pénuries étaient plus prononcées pour Samsung et d’autres fabricants d’appareils fonctionnant sous Android que pour les iPhones, et elles devraient persister pendant la saison des vacances, a déclaré Jeff Moore, directeur de la société de recherche.