De Gea a sauvé son dernier penalty … quand Obama était président des USA!

27/05/2021

Activé à 17:51 CEST

Daniel Guillen

Gardien de but de Manchester United, David De Gea, a été l’un des principaux protagonistes de la finale de la Ligue Europa. Villarreal et les Red Devils ont décidé de leur sort lors d’une séance de tirs au but inhabituelle qui a laissé un total de 21 tirs.. Le but n’en a pas sauvé et a raté son propre tir faire le champion de l’équipe d’Emery pour la première fois de son histoire.

Les pénalités sont devenues un vrai dilemme pour l’ancien Atlético de Madrid: la dernière fois qu’il a arrêté une peine maximale, nous devons remonter au 23 avril 2016. L’Espagnol a repoussé une pénalité maximale lancée par Romelu Lukaku en demi-finale de la FA Cup, qui finirait par remporter le titre en finale. Depuis lors, le gardien de but a fait face à un total de 40 tirs infructueux.

Parmi ces 40 pénalités date un total de 21 avec Manchester United et quatre autres avec l’équipe espagnole pendant les 90 minutes statutaires. A cela, il faut ajouter le quatre tirs aux tirs au but lors de la Coupe du monde 2018 en Russie qui laisserait l’Espagne hors des quarts de finale et le 11 contre Villarreal.

La presse britannique, critique du portier

David De Gea est devenu l’une des figures les plus médiatiques de la finale en raison de son efficacité nulle sous les bâtons. Le gardien de but n’a arrêté aucun tir de l’équipe de Castellón et, à la fin, il a raté son coup une fois que tous les joueurs de champ avaient lancé. La presse britannique n’a pas hésité à critiquer le gardien de Manchester United.

Sans aller plus loin, les Le soleil a recueilli sur son site Web à quoi ressemblait le monde lorsque De Gea a arrêté son dernier penalty. L’en-tête britannique fait référence au Présidence de Barack Obama, Brexit ou présence de Roy Hodgson dans l’équipe senior, maintenant loin du football.