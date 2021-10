De Gea dans la répression brutale de Man Utd alors que Solskjaer attend le contact de Glazers

David de Gea et Cristiano Ronaldo se sont énervés de la démonstration de Manchester United contre Liverpool, ce dernier insistant sur le fait que « le moment est venu » de changer quelque chose dans l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Les Diables rouges ont subi dimanche l’une de leurs pires défaites de leur histoire, s’inclinant 5-0 face à leurs grands rivaux. Bruno Fernandes a eu la chance de marquer 1-0 contre les hôtes dès le début, mais à partir de là, le trafic était à sens unique.

En effet, Naby Keita a ouvert le score pour les visiteurs et c’était 4-0 avant la mi-temps.

Mohamed Salah a réussi un triplé en seconde période, avant que Paul Pogba ne reçoive un carton rouge.

Gary Neville a blâmé ce qu’il pense est un manque d’organisation surprenant de la part d’Ole Gunnar Solskjaer. Jamie Carragher, quant à lui, a qualifié les hôtes de « un gâchis absolu ».

Ronaldo pensait avoir ajouté un but de consolation en seconde période. Cependant, il était hors-jeu et cela a ajouté à la misère de l’après-midi pour United.

S’adressant à Instagram après le match, le joueur de 36 ans a insisté sur le fait que lui et ses coéquipiers n’avaient personne d’autre à blâmer.

« Parfois, le résultat n’est pas celui pour lequel nous nous battons. Parfois, le score n’est pas celui que nous voulons. Et c’est à nous, seulement à nous, parce qu’il n’y a personne d’autre à blâmer », a-t-il écrit.

«Nos fans ont été, une fois de plus, incroyables dans leur soutien constant. Ils méritent mieux que cela, bien mieux, et c’est à nous de les livrer. C’est maintenant! »

Le gardien De Gea, quant à lui, a déclaré: « Nous jouons comme des enfants. »

L’Espagnol a ajouté: « Je ressens la douleur de nos supporters, vous donnez tout à l’équipe et nous devons faire de même. J’aime ce club et nous n’accepterons pas cette performance.

Solskjaer attend Glazers, contact avec Man Utd

La pression sur Solskjaer a par la suite augmenté et il a fait face à de plus en plus d’appels à être limogé.

La série de matches de United ne devient pas plus facile à partir d’ici. Tottenham jouera samedi prochain, avant un déplacement à l’Atalanta en Ligue des champions.

De là, les Red Devils affrontent Manchester City, Chelsea et Arsenal – entre autres – avant la mi-décembre.

Comme l’a rapporté le Daily Express, Solskjaer n’a pas encore eu de nouveau contact avec les propriétaires du club, la famille Glazer, sur son avenir.

Le directeur a déclaré : « Je n’ai rien entendu d’autre et je pense toujours au travail de demain.

« Nous sommes tous bas. Je ne peux pas dire que je me suis senti pire que ça. J’accepte la responsabilité. C’est le mien aujourd’hui et le mien à l’avenir.

Quant à Liverpool, le manager Jurgen Klopp a qualifié le résultat et ses joueurs de « fous ».

Trois clubs en lice pour signer Paul Pogba de Man Utd