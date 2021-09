De Gea, héros de United, arrêtant un penalty cinq ans plus tard

19/09/2021

Le à 20:58 CEST

David de Gea était le principal protagoniste du triomphe de Manchester United au domicile de West Ham, retraçant le but de Said Benrahma avec buts de Cristiano Ronaldo et Jesse Lingard à la 90e minute, avant que le gardien espagnol ne sauve un penalty cinq ans plus tard dans le temps additionnel.

Même le technicien, Ole Gunnar Solskjaer a sauté sur le terrain du stade olympique de Londres à la fin du match pour féliciter De Gea. Tous ses compagnons l’embrassèrent. Il a été le héros de l’après-midi lorsqu’il a stoppé le lancer de Mark Noble avec le sien allongé, sur le côté gauche. La légende de West Ham, qui a sauté sur le terrain pour tirer le penalty, avait marqué sur ses dix derniers lancers.

De Gea avait, entre les matchs et les tirs au but dans sa carrière, 40 lancers sans gagner. Cinq ans que Romelu Lukaku a été stoppé par un penalty. Il a riposté à la 94e minute pour donner à Manchester United sa quatrième victoire en Premier League, la troisième consécutive, et suivre le rythme de Liverpool.

Manchester United est arrivé à la rencontre après une attrition européenne et une dure défaite à digérer contre les Young Boys lors de la première de Ligue des champions. Il a été causé par une grave erreur dans un prêt de Lingard, aujourd’hui remplaçant puis décisif avec un but à encadrer. À la 80e minute, il a reçu le ballon d’un corner et a placé le ballon droitier dans l’équipe pour renverser le jeu.

West Ham avait pris les devants avec un tir de Benhrama que Varane a dévié et était imparable pour De Gea une demi-heure après le début du match. Cristiano Ronaldo, qui d’autre, a égalé le match cinq minutes plus tard avec son quatrième but en trois matchs pour Manchester United. Il a terminé le centre de Bruno Fernandes et a profité du rejet pour prolonger sa belle séquence.

Dans un match tape-à-l’œil, dans les deux sens, dans lequel le bois a évité à la fois Bruno Fernandes, Bowen a pardonné le plus clair et les gardiens De Gea et Fabianski l’ont emporté. Il a été déséquilibré avec l’entrée du banc de Jadon Sancho et Lingard. Son but a semblé décider de l’affrontement à une minute de la fin jusqu’à ce que dans l’addition, une main de Shaw ait provoqué l’intervention du VAR et la proéminence d’un sauveur De Gea.