De Ginobili à Deck, en passant par Campazzo: tous les joueurs argentins pour passer par la NBA

8. Luis Scola

Un héro. Peut-être celui qui a développé une carrière sportive la plus réussie devant même Nocioni (et derrière, évidemment, Ginobili). Toujours actif, il était l’un des joueurs les plus remarquables de l’équipe argentine lors de la Coupe du monde de Chine 2019, où seule l’Espagne pouvait battre l’albiceleste, dirigée par Campazzo et l’attaquant de puissance lui-même, qui a inspiré tout un pays avec son sacrifice et son précédent. préparation. Il a disputé 10 saisons en NBA et plus de 700 matchs, le plus après Ginobili (1057, un scandale). Viande de transfert mais aussi très respecté, il est passé par les Rockets, les Suns, les Pacers, les Raptors et les Nets avant de se rendre, d’abord à Chica puis en Italie, où il évolue actuellement dans les rangs du Pallacanestro Varese. L’année dernière, il a joué pour Armani Milan pour Ettore Messina, partageant une équipe avec Sergio Rodríguez.