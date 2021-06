De Gloria Swanson à Naomi Campbell, les archives de photos de Condé Nast reçoivent un traitement doc – WWD

Condé Nast fouille les archives.

Lorsqu’Ivan Shaw a été nommé directeur de la photographie de Condé Nast en 2017, chargé d’exploiter les archives de photographies, d’illustrations et de couvertures de magazines de l’entreprise, il savait que cataloguer et numériser un trésor de 1,25 million d’images serait le projet de recherche de sa vie. L’accord de trois ans de la société avec Shutterstock, dévoilé le 8 avril, a rendu la collection – une mine d’actifs couvrant Vogue, Vanity Fair, GQ, Glamour, House & Garden et Gourmet – disponible sur une échelle de marché de masse. Shaw travaille toujours sur des décennies de contenu.

Maintenant que les archives sont en ligne, les sociétés déploient un court documentaire pour leur donner vie. Et peut-être servir de premier d’autres films courts à exploiter plus de 100 ans de photographies emblématiques et de couvertures de magazines.

Le documentaire de 10 minutes a Shaw et Shutterstock vice-président de la rédaction Candice Murray, racontant les histoires derrière certaines des images les plus célèbres de la collection. Inclus est un portrait Edward Steichen de Gloria Swanson, de la Vanity Fair de février 1928. Comme Shaw l’explique dans le film, il s’agissait en fait d’un extrait d’une séance photo de Vogue de 1924 mettant en vedette des actrices émergentes. Quatre ans plus tard, Swanson était beaucoup plus célèbre et le portrait de Steichen, dans lequel elle porte une coiffe noire et tourné derrière un écran de dentelle, est devenu un classique instantané.

“Pendant la pandémie, nous avons vu plus de demande de contenu d’archives”, a déclaré Murray, qui gérait les licences de contenu chez Condé Nast avant de rejoindre Shutterstock il y a cinq ans, dans une interview. « Il n’y avait pas d’événements en direct, les gens ne pouvaient pas faire de productions, alors ils créaient des histoires avec du contenu d’archives. Et c’est ce qui nous a fait comprendre, hé, il y a quelque chose là-bas. Cette demande ne va pas disparaître.

Pour les éditeurs traditionnels, qui ont vu leurs revenus publicitaires imprimés chuter encore plus pendant la pandémie, le contenu d’archives est une source de revenus de plus en plus importante. Et les canaux sociaux et l’explosion des médias numériques ont créé un marché solide pour cela.

“J’adore partager des histoires”, a déclaré Shaw dans une interview. « Je veux partager les images avec le plus de personnes possible. »

Il y en a environ 1,25 million dans les archives de Condé Nast maintenant, et il y a encore des images à numériser, bien que la plupart des archives de Vogue et Vanity Fair aient été numérisées. Mais, a déclaré Shaw, “Je pense qu’il y a encore une quantité importante de matériel à découvrir.”

La valeur n’est pas seulement dans les images elles-mêmes, mais dans les histoires qui se cachent derrière elles. Shaw, qui était directeur exécutif de la photo chez Vogue avant de devenir directeur de la photographie pour les archives, se souvient avoir appris il y a quelques semaines à peine qu’une célèbre photo de 1976 du mannequin Lisa Taylor par le photographe de Vogue Arthur Elgort n’avait pas été prise sur le pont George Washington, car il a cru. Sur l’image, Taylor est assise sur le siège du conducteur, ses cheveux tombant comme une crinière sur le haut en chiffon de la voiture.

“J’avais toujours pensé que c’était ce moment new-yorkais de ce modèle traversant le pont George Washington à toute vitesse”, a-t-il déclaré. “C’était l’histoire telle que je la comprenais.”

Il y a quelques semaines, a-t-il déclaré, lors d’une visite avec l’ancienne rédactrice de Vogue, Polly Mellen, aujourd’hui âgée de 97 ans, il a appris la vérité. “Elle a dit: ‘Non, non, non, nous avons tourné ça à Palm Beach aux Breakers.’ Cela a changé le contexte de la photographie pour moi.

Shaw a déclaré: “Il y a toujours plus dans l’histoire.”