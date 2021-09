De Go to go plus, Amazon apporte la technologie « Just Walk Out » sans caissier à deux magasins Whole Foods

Le Whole Foods Market dans le quartier de South Lake Union à Seattle, où se trouve le siège d’Amazon. (Photo de fichier . / Kurt Schlosser)

Amazon apporte davantage de sa technologie à Whole Foods Market, annonçant mercredi que l’expérience sans caissier «Just Walk Out» introduite pour la première fois dans les dépanneurs Amazon Go commencera désormais à être déployée dans la plus grande chaîne.

Amazon a déclaré que l’option de sauter la ligne de paiement arriverait dans les magasins Whole Foods à Washington, DC, et à Sherman Oaks, en Californie, à partir de l’année prochaine.

La technologie s’appuie sur une gamme de caméras et de capteurs pour suivre ce que les acheteurs sélectionnent et est actuellement utilisée dans plus de deux douzaines de magasins Go ainsi que dans plusieurs magasins Amazon Fresh aux États-Unis et au Royaume-Uni La technologie dans une épicerie à plus grande échelle s’est transformé en une attraction touristique lorsqu’un nouvel emplacement Fresh a ouvert ses portes à Bellevue, Washington, cet été.

Le premier Amazon Go a ouvert ses portes à Seattle en janvier 2018. Dilip Kumar, vice-président de la technologie d’Amazon Go, a déclaré à . à l’époque que l’idée était de « repousser les limites de la vision par ordinateur et de l’apprentissage automatique » pour créer une « expérience sans effort pour les clients ».

Dilip Kumar, vice-président de la technologie d’Amazon Go, scanne le code QR sur son application Amazon Go pour accéder au premier magasin Go en 2018. (. File Photo / Kevin Lisota)

Kumar a déclaré mercredi qu’après trois ans, les commentaires des clients montrent que les acheteurs “adorent pouvoir faire leurs achats rapidement et facilement et éviter la file d’attente”.

Après avoir acquis Whole Foods en 2017 pour 13,7 milliards de dollars, Amazon a considérablement étendu son empreinte physique au détail et sa poussée dans l’espace d’épicerie. Depuis lors, Amazon a introduit un certain nombre de ses avantages d’adhésion Prime et d’autres innovations dans les magasins.

EN RELATION: Un intrus bienvenu ? Amazon Fresh ouvre ses portes dans le quartier central historique et changeant de Seattle

Il y a environ 500 magasins entiers et Amazon dirait seulement « nous partirons de là » pour savoir si « Just Walk Out » se répercuterait sur toute la chaîne après les deux premiers magasins.

Amazon dit avoir étendu ses algorithmes de vision par ordinateur pour prendre en charge les sélections d’épicerie de Whole Foods. Les clients utilisant la technologie peuvent entrer dans un magasin en scannant le code QR dans l’application Whole Foods Market ou Amazon ; en survolant leur paume en utilisant Amazon One ; ou en insérant une carte de crédit ou de débit liée à leur compte Amazon.

Les clients achèteront comme d’habitude et avant de quitter, de scanner ou d’insérer à nouveau leur méthode de saisie. Ces acheteurs recevront un reçu numérique dans l’application Whole Foods.

Des voies de paiement en libre-service seront toujours disponibles dans les deux magasins pour les acheteurs qui ignorent la méthode « Just Walk Out ».