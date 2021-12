Informations Bitcoin

De grandes banques américaines envisagent d’utiliser Bitcoin comme garantie contre des prêts en espèces, Fidelity déploie le service pour les institutions

AnTy3 décembre 2021

Fidelity Digital Assets devrait permettre à ses clients institutionnels d’utiliser Bitcoin comme garantie contre des prêts en espèces.

Ce nouveau service est destiné aux investisseurs BTC qui souhaitent transformer leurs avoirs en espèces mais ne souhaitent pas non plus vendre leurs actifs cryptographiques, a déclaré Tom Jessop, président de Fidelity Digital Assets, dans un communiqué cette semaine.

Avec ce service, Fidelity cible les fonds spéculatifs, les mineurs et les bureaux de négociation de gré à gré (OTC).

La filiale de Fidelity Investment détiendra la crypto et n’effectuera pas elle-même les prêts. Pour cela, il s’est associé au prêteur crypto BlockFi, qui aidera à gérer le risque en fournissant des liquidités pour 60% du prêt adossé à l’actif d’un billion de dollars. Cela signifie que pour profiter de ce service, les clients Fidelity doivent également avoir un compte avec BlockFi.

« Au fur et à mesure que les marchés se développent, nous nous attendons à ce que cela devienne une partie assez importante de l’écosystème. »

Fidelity est l’un des plus grands gestionnaires d’actifs aux États-Unis, avec plus de 4 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Cette semaine, il a lancé un FNB spot Bitcoin au Canada.

Explorer les prêts adossés à des bitcoins

Outre Fidelity, les banques aux États-Unis, y compris Goldman Sachs, envisagent également d’utiliser BTC comme garantie pour les prêts de trésorerie aux institutions, a rapporté Coindesk citant des personnes familières avec les plans.

Plus tôt cette année, Goldman Sachs a rétabli son pupitre de négociation crypto au milieu de l’intérêt accru de ses clients, notamment des fonds de dotation, des fonds spéculatifs et d’autres gestionnaires de fonds institutionnels. Le pupitre de négociation fournit la liquidité principale pour les contrats à terme et les équivalents OTC liés à la cryptographie de CME Group.

Le processus permet à Goldman Sachs d’exécuter des transactions avec des valeurs notionnelles plus importantes. « Nous sommes actifs en fournissant des liquidités et en prenant des risques au nom de nos clients et sur le marché », a déclaré Andrei Kazantsev, responsable mondial du trading crypto chez Goldman, dans une interview.

Le troupeau arrive

Bien que ces banques ne s’impliquent pas dans le marché de la cryptographie au comptant, elles offriront ce service via des produits à terme.

« Goldman s’efforçait d’obtenir l’approbation de prêt contre garantie et de mise en pension tripartite », a déclaré l’une des personnes citée. « Et s’ils avaient un agent de liquidation, alors ils ne faisaient que des prêts garantis sans que Bitcoin n’ait jamais touché leur bilan. »

Déjà, des banques favorables à la cryptographie comme Silvergate et Signature proposent des prêts en espèces adossés à des bitcoins depuis le début de l’année ; À la fin de l’année dernière, le chef par intérim de l’OCC, Brian Brooks, a donné le feu vert aux banques pour accepter Bitcoin comme garantie.

Sur la demi-douzaine de grandes banques, certaines sont prêtes à offrir ce service dans les « trois à six prochains mois », tandis que d’autres « plus loin ».

« Ce qui est intéressant, c’est que certaines de ces banques utiliseront leur propre bilan pour faire le prêt. D’autres vont syndiquer cela », a déclaré un autre membre d’une grande société de négoce institutionnel.

Fidelity Digital Assets et Coinbase sont cités comme dépositaires potentiels parmi ces banques. Mais non seulement les grandes banques sont intéressées à offrir ce service, mais aussi les petits prêteurs envisagent des moyens d’accepter la crypto comme garantie.

Bitcoin/USD BTCUSD

56 984,3415 558,450,98 $

Volume 32,64 b Variation 558,45 $ Ouvert 56 984,34 $ 15 Circulation 18,89 m Capitalisation boursière 1,08 t

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.