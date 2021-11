« De grandes choses arrivent dans mon partenariat avec Eddy Reynoso »

Frank Espinoza, qui a remporté à deux reprises le prix du manager de l’année, est sur une belle séquence en tant que manager, même s’il est vrai que sa carrière a été couronnée de succès dans laquelle il a représenté des dizaines de combattants, dont beaucoup de champions du monde comme Abner. Mares, Israel Vázquez, Jessie Magdaleno, Daniel Ponce De León, Oscar Valdez (pour n’en citer que quelques-uns) Frank est un homme qui regarde toujours vers l’avenir.

C’est pourquoi il a noué une alliance très étroite avec l’entraîneur de l’année également récompensé, Eddy Reynoso de Guadalajara et chef de l’équipe Canelo.

Reynoso a formé ces dernières années une constellation d’étoiles dans son gymnase à San Diego où il a le meilleur combattant livre pour livre Saúl « Canelo » Álvarez en tant que leader de ce projet et des talents tels que Ryan García ont rejoint le même projet, Oscar Valdez, Andy Ruiz, Frank Sanchez et maintenant Joselito Velazquez qui est un grand espoir mexicain et qui a représenté le pays aztèque aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Frank Espinoza a de grands projets pour la carrière de ses élèves.

« Nous sommes très heureux avec Eddy et avec le travail que nous faisons, c’est une bonne équipe que nous avons formée et nous continuerons à travailler pour le bien de la boxe et pour assurer le bien-être des boxeurs. » Mentionné Frank Espinoza

Joselito Velazquez fera partie de la méga carte Canelo vs Plant et il ne compte pas manquer l’occasion.

« Je suis heureux de réaliser mon rêve de combattre sur la carte de Saúl et je ne vais pas rater l’occasion, c’est une très grande vitrine et je dois tout à mon manager Frank Espinoza. » Joselito a affirmé

« Je me suis bien adapté à Eddy, j’ai toujours vu et admiré son travail, nous nous entendons bien et je suis sûr que le meilleur vient sous sa tutelle et sous la direction de M. Espinoza. » Velázquez a mentionné

Le partenariat entre Frank et Eddy continue de porter ses fruits dans la boxe professionnelle et il existe de grands projets pour continuer à élever les boxeurs vers les sommets et dans les grandes fonctions.