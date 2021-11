De grandes entreprises peuvent être créées n’importe où, pas seulement dans la Silicon Valley : Hershel Mehta, co-fondateur, 2am VC

HERSHEL MEHTA, co-fondatrice et associée, 2AM VC

2am VC est un fonds de capital-risque domicilié aux États-Unis et axé sur l’Inde pour les entrepreneurs de la génération Z. « Nous sommes un fonds de capital-risque de démarrage « India Only », agnostique sectoriel, centré sur la génération Z », déclare Hershel Mehta, cofondateur et partenaire de 2am VC. Brendan Rogers est l’autre co-fondateur et partenaire de cette entreprise. « La génération indienne Z est une force avec laquelle il faut compter. Ils privilégient le numérique, ont une grande fierté et identité nationales et sont très nombreux. Ce segment est la prochaine grande chose, et le manquer serait l’erreur du millénaire », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary lors d’une récente interaction. Extraits :

Que pensez-vous de l’écosystème du capital-risque américain ? Et comment s’est passé ton parcours ?

L’écosystème américain fonctionne à un niveau record en termes de micro-fonds et de capitaux providentiels disponibles. Covid-19 a transformé la croyance populaire des investisseurs car ils affirment maintenant fermement que de grandes entreprises peuvent être créées n’importe où, pas seulement dans la Silicon Valley.

J’ai commencé à investir à temps plein il y a plus de trois ans et j’ai réalisé plus de 40 investissements directs de démarrage dans tous les secteurs, dont plus de 20 allant de Seed à Series A. Le marché américain est ouvert à la collaboration avec des startups à toutes les étapes, qui aide les startups à trouver rapidement un produit adapté au marché.

Il y a dix ans, travailler dans une startup à un stade précoce était considéré comme risqué et non souhaitable pour les diplômés universitaires les plus performants. Pourtant, aujourd’hui, c’est tout le contraire. Cette tendance donne une impulsion globale à plus de startups et de financement. Dans l’ensemble, il s’agit clairement du point culminant de l’écosystème VC.

Quel potentiel les États-Unis en tant que marché voient-ils dans l’écosystème indien des startups ?

Les fondateurs ont généralement tendance à cocher toutes les cases pour construire des startups à forte croissance, fortes et pérennes, techniques et ambitieuses. Le marché indien offre exactement cela en raison de sa taille impressionnante et de son taux d’adoption de la technologie.

De plus, en raison des tensions géopolitiques avec la Chine, il est clair pour les investisseurs américains que l’Inde est très probablement le prochain véritable marché à hyper-croissance. Par conséquent, il est plus sage de miser sur un marché en développement qui leur apportera probablement des propositions de valeur notables à l’avenir.

Racontez-nous votre parcours professionnel individuel.

J’ai commencé mon voyage en obtenant des informations approfondies de mon cousin, Sanjay Mehta. Après avoir constitué une base de sociétés de portefeuille solides et acquis une connaissance de l’écosystème du capital-risque, il est devenu évident que je devais passer à l’étape suivante. Par conséquent, je me suis associé à l’une de mes sources de flux d’affaires les plus importantes, Brendan, et j’ai plongé dans un partenariat à part entière.

Comment et pourquoi vous est venue l’idée de créer un fonds transfrontalier ?

Nous avons un avantage concurrentiel en Inde grâce au réseau intégré de ma famille et à la connaissance de la culture d’investissement indienne. Le scénario post-Covid a montré que l’écosystème indien est mûr pour de nouveaux acteurs avec des points de vue différents. De plus, notre base de LP et de co-investisseurs faisait pression pour un plus grand accès en Inde. Ce sont quelques-uns des moteurs de notre parcours dans l’écosystème indien de l’entrepreneuriat et du capital-risque.

Pourquoi avez-vous choisi d’investir dans des startups en phase de démarrage centrées sur GenZ ?

La génération indienne Z est une force avec laquelle il faut compter. Ils privilégient le numérique, ont une grande fierté et identité nationales et sont très nombreux. Ils sont beaucoup plus intéressés à diriger que de suivre un chemin défini. Au cours de notre interaction initiale avec les propriétaires de startups de la génération Z, nous avons réalisé que ce segment est la prochaine grande chose, et le manquer serait l’erreur du millénaire.

Combien d’investissements avez-vous clôturés jusqu’à présent ? Parlez-nous de votre processus de sélection?

Nous avons investi dans 16 entreprises et prévoyons de conclure 20 autres partenariats d’ici la fin de cet exercice. Notre sélection est assez simple. Nous examinons la première étape, c’est-à-dire que la vision, l’idéation, la personnalité et les connaissances globales du fondateur doivent correspondre à l’idée de démarrage. Le modèle commercial doit être évolutif et apporter quelque chose d’unique à la table. Plus important encore, les fondateurs doivent avoir la capacité d’expédier les produits rapidement et de se déplacer rapidement. Même si le produit est faible mais a le bon leader pour diriger le processus, la croissance est évolutive.

Comment combattez-vous les différences géographiques pour les startups installées ici en Inde ?

La pandémie a donné une accélération aux plateformes virtuelles comme Google Meet, Zoom et Microsoft Teams, égalisant ainsi les règles du jeu. Étant donné que le monde dans lequel nous vivons prospère grâce à la technologie numérique native, nous adoptons très bien. Ainsi, les différences géographiques ne font pas beaucoup de différence dans nos plans.

