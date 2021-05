De grandes opportunités demeurent dans ce marché turbulent

Alors que la turbulence du marché atteint des niveaux exaspérants, je voulais vous le montrer. C’est quelque chose que vous ne voyez généralement pas à proximité d’un marché boursier bas…

Sur la base des valeurs cours-bénéfices (PE), le Indice S&P 500 se négocie désormais au plus haut niveau de ses 95 ans d’histoire. (Bien que le S&P 500 actuel ne soit apparu qu’en 1957, son prédécesseur de 90 actions a été lancé en 1926.) Le PE actuel de 31 du S&P dépasse son pic de 2000 par un nez.

Les valorisations boursières semblent encore plus étirées du point de vue d’autres mesures communes telles que le ratio prix / ventes, le ratio prix / EBITDA et «l’indicateur Buffett».

En moyenne, ces jauges d’évaluation placent le prix actuel du S&P 500 environ 50% plus élevé que son sommet de 2000.

L’indicateur Buffett, par exemple, montre que l’évaluation du S&P atteint des records de tous les temps qui sont 56% au-dessus des records précédents de la bulle dot.com de 1999-2000.

Le prochain gagnant potentiel d’Eric Fry à 1000% (nom et symbole boursier)

Selon cette jauge de valorisation, que Warren Buffett a saluée comme «la meilleure mesure de la position des valorisations à un moment donné», un marché boursier est relativement bon marché à chaque fois que sa capitalisation totale (c’est-à-dire la valeur marchande totale de toutes les actions du change) tombe bien en dessous de 100% du PIB. À l’inverse, une bourse est relativement chère dès lors que sa capitalisation totale dépasse largement 100% du PIB.

Aux creux boursiers de 2008–2009, par exemple, la capitalisation boursière de toutes les actions américaines a chuté à moins de 60% du PIB national. À partir de cet extrême du marché baissier, l’indice S&P 500 a grimpé de près de 700%.

Mais le marché boursier américain se trouve désormais à l’extrême opposé. L’indicateur Buffett montre que la capitalisation boursière américaine s’élève à 229% du PIB, soit plus du double du niveau moyen des 45 dernières années.

Cette lecture exorbitante ne signifie pas automatiquement que les actions américaines sont sur le point de dépasser. Mais cela signifie que les stocks sont loin de tout ce qui ressemble à un creux majeur.

Gardez à l’esprit que le graphique ci-dessus ne mesure que la capitalisation boursière. Il ignore le fardeau de la dette des entreprises qui a augmenté parallèlement aux valeurs boursières. Si nous devions ajouter les 11 billions de dollars de dette d’entreprise en cours aux 47 billions de dollars de valeur boursière, la somme titanesque de 58 billions de dollars de cet ajout totaliserait près de trois fois le PIB américain.

Même la Réserve fédérale a remarqué que les marchés financiers sont devenus un peu «chahuteurs».

«Les vulnérabilités associées à un appétit pour le risque élevé augmentent», a récemment observé le gouverneur de la Fed, Lael Brainard. «La combinaison de valorisations étirées avec des niveaux très élevés d’endettement des entreprises mérite d’être surveillée en raison du potentiel d’amplification des effets d’un événement de réévaluation des prix.»

Un «événement de réévaluation des prix» est un «krach du marché» par la Fed.

Comment est-ce qu’on est arrivés ici?

La réponse est remarquablement simple…

Une explication simple pour un problème complexe

Expansion multiple.

Ce terme fait référence au phénomène des investisseurs qui paient un prix sans cesse croissant pour chaque dollar de bénéfice sous-jacent.

Au cours des 10 dernières années, par exemple, le PE du S&P 500 a pratiquement doublé, passant d’environ 15 à 31. Par conséquent, toutes choses étant égales par ailleurs, l’indice se vendrait environ la moitié de son niveau actuel s’il revenait simplement à son ratio de PE de 2011 de 16 fois les gains. Et à ce niveau, l’indicateur Buffett enregistrerait une lecture moins criarde de 110% du PIB.

Certes, les bénéfices des entreprises augmentent d’année en année depuis 2011, ce qui explique en partie la tendance à la hausse des cours des actions. Mais l’expansion multiple peut réclamer une part beaucoup plus importante du crédit.

Comme le montre le graphique ci-dessous, la croissance des bénéfices a représenté 64% de la progression de 200% du S&P 500 au cours des 10 dernières années. L’expansion multiple a représenté le reste.

Lorsque les actions deviennent aussi chères qu’elles le sont actuellement, de bonnes choses se produisent rarement. Au début de 2000, par exemple, la capitalisation boursière américaine atteignait 144% du PIB. Au cours des 10 années suivantes, le S&P 500 a produit une perte de 24%. Même après avoir inclus les dividendes au cours de cette période de 10 ans, le S&P a produit un rendement total de moins 9%.

Le plan de 2 billions de dollars de Biden créera de nouveaux millionnaires et laissera les autres pour compte

En d’autres termes, le marché boursier a passé une décennie entière à transformer 1 $ en 0,91 $. C’est difficile à imaginer, mais c’est arrivé.

Cela dit, un marché cher n’est pas nécessairement un marché non rentable. À la fin de 2017, la capitalisation boursière atteignait un record alors de 152% du PIB. Et pourtant, le S&P 500 a grimpé de 68% depuis lors.

Néanmoins, vous ne voyez généralement pas de lectures de valorisation record près d’un bas du marché boursier, juste avant qu’une nouvelle tendance haussière majeure ne soit sur le point de commencer. Vous ne voyez pas non plus les investisseurs se piétiner pour courir après une action chaude, simplement parce que son prix monte en flèche. C’est ce qu’on appelle la peur de passer à côté – FOMO – et c’est l’ambiance omniprésente du moment.

Ce type unique de «peur» est celui qui pousse les individus rationnels à payer des prix irrationnels pour des actions de haut vol… ou à payer n’importe quel prix pour un titre, du moment qu’il s’agit d’un titre de haut vol.

Lorsque le FOMO est le sentiment dominant des investisseurs, la valorisation entre rarement dans le calcul de l’investissement. L’élan est tout. Momentum et une bonne histoire.

Deux grandes questions

Personne n’a besoin d’un œil attentif pour les bilans ou les comptes de résultat. Ils ont simplement besoin d’un œil suffisant pour voir une hausse du cours des actions… et pour vérifier le bavardage en ligne qui peut propulser ce titre vers des sommets toujours plus élevés.

Ils doivent aussi avoir assez de bravade pour «acheter haut» et croire qu’ils peuvent vendre encore plus haut plus tard. Les investisseurs chevronnés méprisent parfois cette pratique comme la «stratégie la plus insensée» parce que son succès repose sur un «plus grand imbécile» qui paie un prix encore plus élevé que ce que l’investisseur précédent a payé.

Le sélecteur de titres n ° 1 américain révèle le prochain grand gagnant (gratuit)

Mais les «grands imbéciles» peuvent profiter généreusement pendant les phases maniaques du marché boursier. Les gains arrivent si facilement que l’investissement semble aussi «facile» que l’eau bouillante. Plus cela devient facile, plus les gens aiment discuter du prochain «stock chaud».

Devrions-nous courir vers les collines ou nous recroqueviller sous nos draps? Probablement pas. Mais nous devons faire preuve d’une certaine prudence… même en continuant d’investir dans de nouvelles opportunités.

Au cours des prochains jours, j’essaierai de répondre à deux grandes questions:

Comment est-ce qu’on est arrivés ici? Comment pouvons-nous en profiter en attendant?

Le marché boursier actuel ne manque pas de risques supérieurs à la moyenne. C’est clair. Mais il reste de nombreuses opportunités intéressantes dans certaines parties du marché.

Jeudi, nous avons publié le Rapport d’investissement de Fry Numéro mensuel de mai.

J’y discute de l’une de ces grandes opportunités – et je fais ma dernière recommandation de stock connexe.

Vous pouvez obtenir ce tout nouveau choix en tant que membre du Rapport d’investissement par cliquez ici.

Salutations,

Eric Fry

PS Des centaines de milliers de personnes ont vu ma vidéo virale «Technochasm» du début de l’année.

Eh bien, le monde entier a changé depuis… et je suis de retour pour parler de la Technochasme, la plus grande mégatendance en matière d’investissement, d’une manière que je ne pouvais pas auparavant… et discuter des opportunités de gains de marché encore plus importants… du genre à vous empêcher de prendre du retard. Et j’amène la légende de l’investissement Louis Navellier pour me rejoindre devant la caméra Pour la toute première fois.

Cliquez ici pour consulter notre conversation – et pour obtenir notre sélection d’actions n ° 1 dès maintenant.

REMARQUE: A la date de publication, Eric Fry ne détenait ni directement ni indirectement aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.