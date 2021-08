De grandes performances en troisième défensif alors que la résistance de Chelsea frustre Liverpool

Chelsea s’est accroché à un point durement gagné après avoir battu un homme contre Liverpool, dont la pression n’a pas pu payer dans un match nul 1-1.

Chelsea a pris les devants grâce à une sublime tête de Kai Havertz après un corner, mais a perdu le contrôle du match lorsque Reece James a été expulsé pour un handball qui a conduit à un penalty de Liverpool. Mohamed Salah a converti le tir au but résultant.

Après la pause, Liverpool était en tête, tirant le meilleur parti de son homme supplémentaire. Cependant, Chelsea a défendu avec résilience et a également dû remercier son gardien de but pour certaines interventions cruciales.

Liverpool

Alisson Becker : A commandé non seulement sa zone, mais le tiers défensif en sortant de sa ligne pour effectuer un dégagement de la tête vers la 20e minute. Après la pause, des centres frappés clairs et conservés le contrôle de son territoire. 8/dix

Trent Alexander-Arnold : A flotté dans un croisement exceptionnel pour une chance dont son capitaine n’a pas su profiter. Toujours confiant dans la possession et a créé quelques opportunités supplémentaires. Bien monté et descendu le flanc. 7

Joël Matip : A assez bien commencé avant de perdre quelques batailles avec Romelu Lukaku, qui l’a retenu avec aisance. Était bien sur le ballon, mais parfois plus musclé, jusqu’à ce qu’il reprenne confiance en lui alors que le temps passait. 6

Virgil van Dijk : Assez fort dans une bataille difficile, sans gagner tous les duels. Il a renforcé sa confiance en lui, a porté le ballon dans la moitié de terrain adverse et a même testé le gardien avec un tir décent de l’extérieur de la surface. 7

Andy Robertson : De retour dans la formation de départ, il a pris son temps pour grandir dans le jeu mais a commencé à choisir quelques centres. 6

Fabinho : L’un des trois changements apportés par Jurgen Klopp, avait l’air un peu maladroit avec quelques fautes précoces, mais a rappelé sa qualité sur le ballon en trouvant sa gamme de passes. S’est amélioré dans ce département en seconde période et a également tenté sa chance avec un tir puissant. 6

Jordan Henderson : A gaspillé une grande chance après avoir été mis en place par Alexander-Arnold dans les airs, apparemment pris dans deux esprits. A eu du mal à s’installer sur le ballon aussi, en termes de passes. S’est calmé en seconde période en prenant plus de contrôle et s’est rapproché avec un effort de curling de l’extérieur de la surface. 6

Harvey Elliott : A obtenu un départ dans un match plus important après avoir impressionné contre Burnley la semaine dernière. A montré sa confiance en prenant le premier tir de Liverpool de l’extérieur de la surface dès le début. Une bonne occasion lui est tombée dans la surface 10 minutes avant la pause, mais il l’a récupérée. A commencé à perdre le rythme au début de la seconde mi-temps mais a retrouvé son rythme dans un signe positif de sa mentalité. 7

Mohamed Salah : A créé un danger après que Liverpool soit passé derrière avec un centre bas, mais cela a conduit à peu. Écrasé dans le penalty avec lequel Liverpool a égalisé au bord de la mi-temps, mais a raté une ou deux chances de le gagner en seconde période. 7

Roberto Firmino : A travaillé dur pour retirer le ballon en première mi-temps, mais a dû être retiré peu avant la mi-temps. 6

Sadio Mané : A fait des efforts et a travaillé dur à la fois en possession et hors de possession, même lorsque l’espace était limité. Son instinct a inspiré le penalty que Liverpool a remporté – et Salah a converti – sur le coup de la mi-temps. 8

Suppléants :

Diogo Jota (allumé pour Firmino, 43 min) : Directement remplacé Firmino dans une position d’attaque centrale flexible, essayant de voir une partie du ballon. A mis en place Salah avec une bonne passe après avoir ramené le ballon sur une contre-attaque, mais son coéquipier n’a pas pu capitaliser. Forcé un bon renversement de Mendy avec une tête en boucle à la dernière minute. 7

Thiago Alcantara (pour Henderson, 74 min) : A fourni le calme sur le ballon alors que Liverpool commençait à faire pression pour une percée. 6

Kostas Tsimikas (sur pour Robertson, ): N / A.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Chelsea

Edouard Mendy : Régulièrement en alerte, balayait avec assurance le danger à l’intérieur et à l’extérieur de sa boîte et réclamait un certain nombre de croix. Occupé lorsque ses coéquipiers de champ ont réduit leur nombre d’un, arrêtant un tir surprise de van Dijk et un puissant effort de Fabinho, entre autres. 9

César Azpilicueta : Surgi avec l’intervention ponctuelle occasionnelle et était une présence combative dans le tiers défensif. Bien balayé. 7

Andreas Christensen : Déployé au milieu des trois arrières de Chelsea, il a rapidement affirmé sa présence en taillant des centres au sol et dans les airs. A fait un bon tacle pour arrêter un dribble de Jota vers la fin de la première mi-temps. Resté dominant après la pause, gardant les hôtes à distance avec une immense performance. 9

Antonio Rudiger : Alerte aérienne pour contrecarrer le danger au début de la seconde mi-temps et était également confiant dans les duels au sol. A gardé son sang-froid alors que Liverpool continuait de frapper à la porte tard. 8

Reece James : Envoyé dans le corner qui a mené au premier match de Chelsea. Juste avant la pause, a fait un double bloc sur la ligne de but – bien qu’avec l’aide de sa main, ce qui lui a valu un carton rouge et Liverpool le penalty qui a incité leur égaliseur. 6

SCÈNES 🚨 Reece James est expulsé pour le handball sur la ligne après une longue revue VAR – Mo Salah vire le niveau de Liverpool sur place 📺 Regardez #LIVCHE sur Sky Sports PL pic.twitter.com/rbeLvqHOUq – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 28 août 2021

Jorginho : Utile en possession avant la pause, mais a commencé la seconde mi-temps de manière lente et a semblé être dépassé à plusieurs reprises. A récupéré avec de meilleures passes, mais a eu de meilleurs matchs. 5

N’Golo Kanté : A couvert le terrain qui lui était demandé, remportant le ballon pour contrecarrer ce qui aurait pu être une chance majeure pour Liverpool au milieu de la première mi-temps. Décollé à la mi-temps après que le carton rouge de James ait provoqué un remaniement. 7

Marcos Alonso : Compétent pour l’avenir, mais a parfois libéré des espaces défensivement, même s’il a effectué quelques récupérations. 6

Monture maçon : Tordu Matip à l’envers avec un virage brillant en première mi-temps et a continué à causer des problèmes à la défense adverse. Aurait pu doubler l’avance de Chelsea avec un but croisé à la 35e minute, mais a commencé à s’estomper alors que Chelsea s’étirait. 7

Kai Havertz : A donné à Chelsea l’avantage à la 21e minute avec une tête en arrière exceptionnelle et en boucle dans le coin le plus éloigné. A continué d’être une menace jusqu’à ce que Thomas Tuchel le retire à la mi-temps pour obtenir une couverture défensive supplémentaire. 7

EN-TÊTE SENSATIONNELLE 💙 Kai Havertz dépasse Alisson et Chelsea en tête à Anfield 📺 Regardez #LIVCHE sur Sky Sports PL ou suivez ici : https://t.co/Nnk25Qp608 pic.twitter.com/gJHIVe4K1L – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 28 août 2021

Romelu Lukaku : Gaspillage avec une chance précoce, mais est devenu plus dangereux avec le temps, causant des problèmes à van Dijk et Matip avec sa force et sa puissance. Il est devenu difficile pour lui d’avoir autant d’impact en seconde période avec un coéquipier de moins. 6

Suppléants :

Mateo Kovacic (sur pour Kanté, Mi-temps): S’est impliqué tôt après son entrée, montrant une volonté de possession. 7

Thiago Silva (à la place de Havetz, mi-temps) : Inséré dans la défense pour restaurer une certaine stabilité à la pause. 6

Trevoh Chalobah (pour Jorginho, 87) : N / A.