« De grands espoirs » – L’as de Hull s’exprime alors que West Ham et Brentford transfèrent les yeux

L’homme de Hull City, Keane Lewis-Potter, a révélé ses ambitions de carrière au milieu de l’intérêt des clubs de Premier League West Ham et Brentford.

L’ailier gauche a connu une brillante campagne avec Hull en League One la saison dernière. Il a marqué 13 buts en 43 matchs alors que les Tigers ont remporté le titre en atteignant 89 points.

L’équipe de Grant McCann a connu des difficultés ces dernières semaines et se trouve dans la zone de relégation du championnat après 17 matchs.

Malgré cela, Lewis-Potter est toujours sur la feuille de match. Il a calmement passé le ballon devant le gardien de Barnsley Bradley Collins lors de la victoire 2-0 de Hull au stade d’Oakwell la dernière fois.

West Ham est un grand admirateur du jeune homme de 20 ans et a régulièrement envoyé des éclaireurs pour le surveiller. Ils ont fait venir Jarrod Bowen de Hull pour 20 millions de livres sterling et pensent que Lewis-Potter pourrait avoir un impact similaire au stade de Londres.

Brentford semble prêt à rivaliser avec David Moyes pour la signature de la starlette. Ils ont fait partie de la course au transfert le 4 octobre.

Lors d’une interview avec le Hull Daily Mail, Lewis-Potter a été interrogé sur les rumeurs. « Je ne me concentre pas là-dessus pour le moment, je me concentre juste sur Hull et aider mon club d’enfance à arriver là où nous sommes et à grimper au classement », a-t-il déclaré.

« Il s’agit simplement de l’équipe à la minute et de gagner des matchs, et de faire de mon mieux pour l’équipe.

« Chaque joueur doit avoir de grands espoirs et ambitions, le rêve de chaque joueur est de jouer au plus haut niveau et j’espère pouvoir y parvenir.

« Les gens en parlent mais j’essaie de ne pas écouter, tu peux prendre de l’avance et c’est là que ça commence à se dégrader.

« Vous devez toujours vous soutenir, mais se concentrer sur ce qui se passe maintenant est la meilleure chose à faire. »

Lewis-Potter est passé par l’académie de Hull avant d’être promu dans la première équipe en 2018-19. Il a fait ses débuts seniors lors de la défaite de la FA Cup cette saison-là contre Milwall.

Kretinsky soutiendra Moyes cet hiver

Pendant ce temps, le nouvel actionnaire de West Ham, Daniel Kretinsky aiderait Moyes à signer deux étoiles en janvier.

Le milliardaire tchèque détient désormais 27% du capital des Irons. Son investissement initial aidera à se débarrasser de leur dette de 150 millions de livres sterling.

L’Evening Standard écrit que Moyes a besoin de deux joueurs en janvier – un défenseur central et un attaquant.

Ses options défensives ont été affaiblies par la blessure au LCA d’Angelo Ogbonna. James Tarkowski pourrait être signé de Burnley pour combler le vide.

Du côté des avant-centres, Paul Onuachu de Genk est une option. Le Nigérian est déjà sur 12 buts pour la campagne en cours.

Kretinsky aidera à financer de tels mouvements mais ne donnera pas le feu vert à d’autres accords majeurs, au moins jusqu’à l’été.

