De grands progrès sur la voie des travailleuses migrantes dans l’est de l’Inde

Par Sonmani Choudhary et Dr Anamika Priyadarshini

Les travailleurs migrants sont l’un des nombreux facteurs qui propulsent la croissance économique de l’Inde et des appels renouvelés ont également été lancés dans le passé pour introduire des réformes dans le secteur du travail afin de répondre à leurs intérêts, en particulier des travailleurs migrants. e-SHRAM, le portail national d’enregistrement des travailleurs non syndiqués, et la base de données nationale des travailleurs non syndiqués (NDUW) sont apparus comme des initiatives prometteuses du gouvernement central. Les inscriptions sur le portail ont récemment franchi la barre des 12 crores, comme l’a notifié le ministère du Travail et de l’Emploi. La réalisation est en effet extraordinaire car en seulement 3 mois, environ 25% des travailleurs du secteur non organisés, y compris les travailleurs migrants, les travailleurs de la construction, les travailleurs des concerts et des plates-formes, les travailleurs domestiques et les vendeurs de rue ont été intégrés à cette plate-forme. Cette évolution démontre l’engagement du gouvernement pour la protection et le bien-être des travailleurs du secteur non organisé, qui constituent environ 93 % de la main-d’œuvre. En outre, cela a amélioré les perspectives des travailleurs migrants, y compris des femmes, qui migrent à la recherche d’une vie et de moyens de subsistance meilleurs.

Environ deux Indiens sur dix sont des migrants internes et ce fait est significatif car il reflète l’ampleur de la migration dans un pays de plus de 1,2 milliard d’habitants. Selon le recensement de 2011, plus de 453 millions (37% de la population totale) de personnes en Inde sont des citoyens migrants. Selon l’enquête économique 2016, le nombre total de migrants en Inde est estimé à plus de 500 millions. Alors que la migration liée à de meilleurs emplois est un phénomène pan-indien, les États de l’est de l’Inde ont une longue histoire d’émigration. Les femmes migrantes, qui sont plus nombreuses que les hommes migrants en Inde depuis 1971, représentent également une proportion importante des migrants en provenance de ces États.

Selon le recensement, le mariage est la raison la plus courante de la migration interne des femmes en Inde. Cependant, des universitaires comme S. Sundari ont souligné l’incapacité des données du recensement à saisir les véritables raisons de la migration des femmes en Inde. De nombreuses femmes migrent indépendamment pour de meilleures opportunités économiques, l’éducation et aussi en tant que chefs de famille. Alors que l’émigration masculine est plus fréquente dans le Bihar et l’Odisha, des États comme le Jharkhand et le Chhattisgarh sont connus pour l’émigration de la main-d’œuvre féminine. Outre les épouses migrantes, la migration indépendante des travailleuses, des étudiantes et des professionnelles a augmenté même dans le Bihar et l’Odisha. Cette tendance s’est rapidement accentuée, ce qui n’est pas surprenant étant donné que la migration est de plus en plus féminisée dans les pays en développement comme l’Inde. En raison de la nature féminisée de la migration, l’informalisation et l’exploitation des travailleurs migrants se sont également multipliées. Les citoyennes migrantes sont souvent soumises à des discriminations fondées sur le sexe et induites par la migration.

Les citoyennes migrantes font face à de plus grands défis

Selon le recensement de 2011, sur un total de 86 millions de migrants en provenance des États de l’Inde orientale, 76 millions étaient des femmes. La majorité d’entre eux rejoignent le secteur informel, plusieurs d’entre eux sont des travailleurs à domicile. Il est difficile de déterminer leur nombre car les données requises sur les travailleurs migrants dans le secteur informel sont largement indisponibles. Les données sur les migrants de courte durée, qui travaillent pour la plupart dans le secteur informel, ne sont pas non plus disponibles. En outre, les statistiques de « raison de la migration » dans le recensement ne reconnaissent pas les travailleuses migrantes. Le rapport du Groupe de travail sur les migrations (2017) note que si les femmes migrent principalement pour se marier, nombre d’entre elles finissent par entrer sur le marché du travail. Les travailleuses migrantes sont principalement engagées dans des travaux informels tels que la fabrication, la construction, le travail domestique et les soins. Les modalités de travail informelles les rendent invisibles sur le marché du travail et les exposent à des pratiques de travail coercitives et abusives.

De nombreuses travailleuses migrantes ont perdu leur emploi dans les États de destination pendant les fermetures. Ils sont confrontés à un risque accru de violence et d’exploitation avec de lourdes conséquences pour eux-mêmes et leurs familles. Les opportunités de travail se réduisent encore pour eux en raison de l’inadéquation des compétences et de l’évolution rapide et de la diminution du marché du travail. La pandémie a individuellement limité les perspectives de travail et de revenus des femmes pauvres. Par exemple, Rekha Gupta, une travailleuse migrante bihari, exploitait un service tiffin à Mandawali, New Delhi. Elle a atteint Delhi après avoir épousé Deepak. De chez elle, Rekha fournissait quotidiennement des repas cuisinés à 10 à 12 personnes. Mais le verrouillage a saisi les sources de revenus du couple et ils ont été contraints de retourner au Bihar. Même payer le loyer de la maison et gérer les dépenses quotidiennes était devenu un défi pour le couple. Maintenant, Rekha est de retour à Delhi pour redémarrer. Cependant, en raison de la diminution des perspectives de service tiffin, elle recherche avec impatience un travail salarié près de chez elle.

Avec l’urbanisation croissante, de nombreuses femmes et filles de l’est de l’Inde, la principale région d’origine de la main-d’œuvre du pays, s’installent dans les villes. Ils recherchent des opportunités économiques, poursuivent des études supérieures, suivent des cours de qualification et de coaching, etc. Certains d’entre eux migrent également pour échapper à l’oppression, à la violence et aux abus. Mais les villes ne parviennent souvent pas à leur fournir un environnement plus sûr et plus favorable. Ils sont confrontés à la discrimination et à l’oppression à presque toutes les étapes de la migration. La plupart d’entre elles trouvent les villes peu accueillantes car elles sont généralement marginalisées et exclues en tant que femmes/filles pauvres de l’extérieur. COVID a exacerbé les inégalités et les vulnérabilités entre les sexes malgré les efforts du gouvernement pour les soutenir via le système de distribution public, One Nation One Ration Card, Direct Benefit Transfer et MGNREGA.

De nombreux travailleurs du secteur non organisé ne sont pas sensibilisés aux avantages liés à la carte e-SHRAM ou à la carte de travail ou au processus d’enregistrement. Munni Devi, une employée de maison à Patna, ne savait pas du tout qu’elle pouvait également s’inscrire sur le portail et bénéficier d’une carte de travail. Son amie Sunita Devi, qui est une travailleuse domestique migrante, a expliqué qu’elle n’était pas éligible à l’enregistrement car elle n’avait pas de compte bancaire. En outre, plus de clarté sur les prestations de sécurité sociale du numéro de compte universel (UAN) est nécessaire. Le portail devrait contenir des informations sur les allocations de chômage pour les travailleurs enregistrés du secteur non organisé. Des flexibilités liées à l’enregistrement et des initiatives de sensibilisation sont nécessaires pour accroître l’accessibilité des femmes à l’e-SHRAM.

Initiatives possibles pour faciliter les citoyennes migrantes

Il est souvent conseillé aux femmes de ne pas migrer car les villes sont considérées comme plus dangereuses pour les femmes. Il est crucial de répondre aux préoccupations des citoyennes migrantes et de leur famille concernant leur sécurité en réduisant les risques associés à la migration des femmes ; en s’attaquant aux vulnérabilités uniques des femmes migrantes ; et en créant un écosystème favorable pour eux. Le projet de politique nationale manque également de reconnaître avec justesse les femmes migrantes. Espérons que le projet final inclura des mesures pour les protéger.

Pour une politique migratoire sensible au genre, il est crucial de collecter des données séparées par genre sur les travailleurs migrants, leurs engagements dans divers métiers, secteurs, période de séjour, etc. De nombreuses travailleuses migrantes sont engagées dans des secteurs qui manquent de dispositions légales substantielles pour protéger les droits des travailleurs . Par exemple, bien que les lois régissant la maternité de substitution commerciale en Inde aient été adoptées en 2018, plusieurs études montrent que l’exploitation des mères porteuses n’est pas rare. Beaucoup d’entre eux représentent des familles de migrants pauvres originaires d’États à faible revenu comme le Bihar.

Outre la base de données nationale, des données spécifiques sur les raisons et les schémas de migration interne parmi les citoyennes migrantes sont nécessaires pour leur intégration et pour la création d’un environnement favorable à la fois à la source et à la destination. La méga-enquête numérique récemment lancée sur les travailleurs migrants devrait recueillir les informations requises sur les travailleuses migrantes. La législation du travail et de la migration doit être mise en œuvre de manière efficace dans les secteurs où les travailleuses prédominent. Espérons que le portail e-SHRAM suivrait les mouvements de travailleurs, protégerait les intérêts des travailleurs et garantirait qu’ils bénéficient des régimes de sécurité sociale. Enfin, les syndicats doivent être relancés et organiser des élections pour avoir une représentation effective de divers genres et secteurs.

(Les auteurs travaillent pour le Center for Catalyzing Change dans le cadre de son initiative Sakshamaa. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online)

