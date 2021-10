De graves erreurs au début de la pandémie ont coûté des vies, selon un rapport (Photo: ./.)

De graves erreurs commises par des ministres et des scientifiques au début de la pandémie de Covid ont coûté des vies et ont entravé la capacité du pays à répondre à la menace du virus, selon un nouveau rapport accablant.

Les députés ont critiqué le temps qu’il a fallu pour verrouiller le pays en mars 2020, le manque de tests au début, l’échec de la fermeture des frontières avec les pays durement touchés et la décision de ne pas tester les personnes à leur sortie des hôpitaux.

L’étude – rédigée par deux commissions parlementaires – a déclaré que les « décisions sur les blocages et la distanciation sociale pendant les premières semaines de la pandémie – et les conseils qui y ont conduit – se classent parmi les échecs de santé publique les plus importants que le Royaume-Uni ait jamais connus. ‘.

Les députés ont conclu qu’il était « étonnant » qu’il ait fallu si longtemps à Sage pour dire qu’un verrouillage complet était nécessaire et que le gouvernement en implémente un, ajoutant qu’ils pensaient que les preuves montraient qu’un verrouillage était « inévitable ».

Ils ont déclaré que « les premières semaines de la pandémie révèlent des lacunes à la fois dans les avis scientifiques et dans l’action du gouvernement », sans aucune idée réelle de l’étendue de la propagation du virus et une minimisation du rôle de la transmission asymptomatique.

Dans un rapport de grande envergure, le comité multipartite des sciences et de la technologie et le comité de la santé et des services sociaux ont déclaré que la planification de la pandémie du Royaume-Uni était trop « et de manière inflexible basée sur un modèle de grippe » qui n’a pas tiré les leçons des précédentes épidémies de Sars. , Mers et Ebola.

Le registre national des risques du Royaume-Uni, qui était en place au début de la pandémie, a déclaré que « la probabilité qu’une maladie infectieuse émergente se propage au Royaume-Uni est évaluée comme étant inférieure à celle d’une grippe pandémique ». Il a également déclaré que seulement 100 personnes pourraient mourir lors d’une épidémie de maladie infectieuse émergente.

Lorsque Covid a été identifié pour la première fois en Chine, les députés ont déclaré que la politique du Royaume-Uni était d’adopter une » approche progressive et incrémentielle » des interventions telles que la distanciation sociale, l’isolement et les blocages.

Ne pas tester les personnes sorties des hôpitaux vers les maisons de soins était une erreur majeure, selon le rapport (Photo: . Europe)

Dans leur étude, ils ont déclaré qu’il s’agissait d’une « politique délibérée » proposée par des scientifiques et adoptée par les gouvernements britanniques, qui s’est maintenant avérée « mauvaise » et a entraîné un nombre de morts plus élevé.

Ils ont découvert que bien que la poursuite de «l’immunité collective» ne soit pas une stratégie officielle, les experts et les ministres ont cherché à «seulement modérer la vitesse de l’infection» dans la population – en aplatissant la courbe – plutôt que de chercher à arrêter complètement sa propagation.

Le rapport a ajouté: « La politique a été poursuivie jusqu’au 23 mars en raison des avis scientifiques officiels que le gouvernement a reçus, et non en dépit de ceux-ci. »

Les preuves du rapport ont été compilées grâce à des heures d’entretiens avec des personnalités clés, dont l’ancien conseiller du Premier ministre Dominic Cummings et l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock.

Un rapport clé a montré que 500 000 personnes pourraient mourir à moins que le pays ne soit verrouillé (Photo: . Europe)

C’était un document de l’Imperial College de Londres, présenté à Sage, qui montrait que 500 000 personnes pouvaient mourir, qui a changé les esprits du gouvernement et conduit au verrouillage.

Dans d’autres critiques, les députés ont déclaré que le Royaume-Uni avait également mis en œuvre des «contrôles aux frontières légers» uniquement dans les pays avec des taux de Covid élevés, même si 33% des cas au cours de la première vague ont été introduits en Espagne et 29% en France.

Le manque de capacité de test signifiait également qu’il n’y avait pas assez de données sur la propagation de Covid, tandis que l’abandon des tests communautaires le 12 mars était considéré comme un » échec décisif « .

Ailleurs, des députés ont déclaré que des milliers de personnes âgées sont décédées dans des maisons de soins au cours de la première vague de la pandémie, en partie à cause de la décision de ne pas tester les personnes sorties des hôpitaux.

Certaines des mesures introduites pour arrêter la propagation étaient « déroutantes » (Photo : PA)

Dans une déclaration commune, les députés conservateurs Greg Clark et Jeremy Hunt, qui président les comités, ont déclaré: « La réponse du Royaume-Uni a combiné de grandes réalisations avec de grosses erreurs. Il est essentiel d’apprendre des deux pour nous assurer que nous performons de notre mieux pendant le reste de la pandémie et à l’avenir.

«Notre programme de vaccination a été planifié audacieusement et exécuté efficacement. Notre programme de test et de traçabilité a mis trop de temps à devenir efficace.

«Le gouvernement a pris au sérieux les avis scientifiques, mais il aurait dû y avoir plus de contestation de la part de tous au premier consensus britannique qui a retardé un verrouillage plus complet lorsque des pays comme la Corée du Sud ont montré qu’une approche différente était possible.

« En répondant à une urgence, lorsque beaucoup de choses sont inconnues, il est impossible de tout faire correctement.

Près de 140 000 personnes sont décédées avec Covid depuis le début de la pandémie (Photo: .)

«Nous exprimons notre gratitude à tous ceux – NHS et soignants, scientifiques, responsables des gouvernements nationaux et locaux, travailleurs de nos services publics et des entreprises privées et des millions de bénévoles – qui ont relevé le défi avec dévouement, compassion et travail acharné pour aidez toute la nation à l’un de nos moments les plus sombres.

Le rapport a également souligné que le système de niveau régional était déroutant pour le public, ajoutant qu’il n’était pas assez « étanche » pour empêcher la propagation de l’infection.

Ailleurs, les preuves scientifiques de certaines mesures faisaient défaut, comme l’imposition à partir du 24 septembre 2020 d’un couvre-feu à 22 heures dans les pubs, ou l’interdiction des clubs de sport pour enfants en plein air, ont déclaré des députés.

En ce qui concerne le test et le traçage, les « performances lentes, incertaines et souvent chaotiques du système de test, de traçage et d’isolement ont gravement entravé la réponse du Royaume-Uni à la pandémie », ont déclaré les députés.

Ils ont également noté «des taux de mortalité inacceptablement élevés parmi les personnes issues des communautés ethniques noires, asiatiques et minoritaires» et celles ayant des troubles d’apprentissage.

Deux domaines ont été salués par les députés – les traitements et les vaccins – affirmant que les ministres avaient « correct d’identifier qu’un vaccin serait la voie à long terme pour sortir de la pandémie » et ont soutenu la recherche et le développement.

Plus : Coronavirus



Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “ Tout au long de la pandémie, nous avons été guidés par des experts scientifiques et médicaux et nous n’avons jamais hésité à prendre des mesures rapides et décisives pour sauver des vies et protéger notre NHS, notamment en introduisant des restrictions et des blocages.

«Grâce à un effort national collectif, nous avons évité que les services du NHS ne soient submergés et notre programme de vaccination phénoménal a construit un mur de défense, avec plus de 24,3 millions d’infections évitées et plus de 130 000 vies sauvées jusqu’à présent.

« Comme l’a dit le Premier ministre, nous nous engageons à tirer les leçons de la pandémie et nous nous sommes engagés à organiser une enquête publique complète au printemps. »

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();