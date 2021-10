De hauts dirigeants pétroliers disent ne pas propager le changement climatique, House Dems dit « mentir manifestement »

Jeudi, de hauts dirigeants de sociétés pétrolières ont repoussé les allégations du Congrès selon lesquelles leur industrie aurait caché des preuves des dangers du réchauffement climatique, mais les réponses ont été accueillies avec scepticisme par les démocrates de la Chambre.

Le PDG d’ExxonMobil, Darren Woods, a déclaré au comité de surveillance de la Chambre que son entreprise « ne diffuse pas de désinformation concernant le changement climatique ».

Il a également déclaré qu’ExxonMobil « a depuis longtemps reconnu la réalité et les risques du changement climatique, et qu’elle a consacré des ressources importantes à la gestion de ces risques » et que les déclarations de l’entreprise à ce sujet « sont et ont toujours été véridiques, factuelles… et cohérentes ». avec la science climatique traditionnelle.

Les démocrates ont immédiatement contesté les déclarations de Woods et d’autres dirigeants du secteur pétrolier, les accusant de s’être engagés dans une campagne de plusieurs décennies à l’échelle de l’industrie pour diffuser la désinformation sur la contribution des combustibles fossiles au réchauffement climatique, selon l’Associated Press.

« Ils mentent évidemment comme les dirigeants du tabac », a déclaré Carolyn Maloney, représentante démocrate de New York, présidente du House Oversight Committee.

Elle faisait référence à une audience de 1994 avec des dirigeants du secteur du tabac qui ont témoigné qu’ils ne pensaient pas que la nicotine créait une dépendance.

L’audience intervient après des mois d’efforts publics déployés par les démocrates pour obtenir des documents et d’autres informations sur le rôle de l’industrie pétrolière dans l’arrêt de l’action climatique sur plusieurs décennies, rapporte le service de presse.

Maloney et d’autres démocrates ont déclaré que l’industrie des combustibles fossiles disposait de preuves scientifiques des dangers du changement climatique depuis au moins 1977, mais qu’elle avait pourtant répandu le déni et le doute sur les méfaits de ses produits.

Cependant, au moins ces dernières années, l’industrie a reconnu qu’un changement réglementaire dans l’industrie est en cours au milieu des préoccupations liées au changement climatique et a essayé de s’engager dans l’élaboration des politiques.

« Êtes-vous d’accord pour dire que (le changement climatique) est une menace existentielle ? Oui ou non? » Maloney a demandé à la présidente de Shell Oil, Gretchen Watkins.

« Je conviens qu’il s’agit d’un défi déterminant pour notre génération, absolument », a répondu Watkins.

Les dirigeants du secteur pétrolier ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec Maloney sur l’existence et la menace posée par le changement climatique, mais ont refusé de s’engager à ce que leurs entreprises ne dépensent pas d’argent pour s’opposer aux efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète.

« Nous nous engageons à plaider en faveur de politiques à faible émission de carbone qui amènent en fait l’entreprise et le monde à zéro émission de carbone », a déclaré David Lawler, PDG de BP America, également selon le service de presse.

Maloney a déclaré qu’elle espérait que l’audience aiderait à persuader les dirigeants du secteur pétrolier de changer leur approche du changement climatique.