De jeunes armes à feu montrent du courage alors que Leeds bat Fulham 6-5 lors de tirs au but tendus

Leeds a battu Fulham 6-5 lors d’une fusillade à mort subite après un match nul 0-0 au troisième tour de la Coupe Carabao.

Sans percée en 90 minutes, Leeds a finalement prévalu pour atteindre le quatrième tour de la compétition.

Et ce sont leurs jeunes stars qui ont montré de la glace dans leurs veines pour aider les visiteurs à l’emporter avec Joe Gelhardt et Stuart McKinstry qui ont tous deux marqué leurs coups de pied.

Et il revenait à Illan Meslier de sauver le coup de pied décisif de Rodrigo Muniz alors que Leeds progressait à fleur de peau.

Leeds a commencé brillamment avec Crysencio Summerville qui a fait irruption dans les lignes après 10 minutes et a placé le ballon au carré pour Tyler Roberts. Cependant, après avoir laissé le ballon rouler sur son corps, son tir bas a été paré par les pieds de Marek Rodak.

Ce rebond est tombé dans le sens de Rodrigue, mais l’international espagnol n’a pas pu ajuster son corps pour établir un contact significatif.

La prochaine grande chance pour Leeds est également revenue à Rodrigo, mais il a décoché un tir de 12 mètres après un bon jeu de construction de Mateusz Klich.

Fulham a ensuite tenté sa chance avec Josh Onomah à distance, qui a glissé de Illan Meslier‘s saisir. Cependant, le ballon a juste échappé à Rodrigo Muniz alors que Leeds a réussi à dégager le ballon.

Les deux équipes ont ensuite tenté leur chance sur des coups francs ; tout d’abord l’effort de Rodrigo a tourné autour du poteau par Rodak. Et puis Meslier a plongé à sa gauche pour repousser un coup franc de Neeskens Kebano avec un bel arrêt.

Gelhardt pour ses débuts à Leeds

Leeds a bien commencé la seconde mi-temps et Rodrigo semblait prêt à donner l’avantage aux visiteurs. Cependant, l’homme de 27 millions de livres sterling a été refusé par un grand défi de Michael Hector, juste au moment où il était sur le point d’appuyer sur la gâchette.

Muniz a alors vu une tête juste dégager la barre et alors que les Cottagers cherchaient la percée.

Leeds s’est mis en marche le jeune très apprécié Joe Gelhardt pour ses débuts à 69 minutes dans le but de rafraîchir leur attaque ; Roberts le joueur se frayant un chemin.

Mais c’est Fulham qui est le suivant à tenter sa chance avec Onomah qui voit un drive renversé par Meslier.

Leeds a ensuite fait venir un autre débutant en Stuart McKinstry, un milieu de terrain dont on attend beaucoup.

Charlie Cresswell a ensuite dirigé un coup franc à travers le but et Rodrigo était à quelques centimètres de la conversion alors que le match s’est terminé en tirs au but.

Pénalités

Rodrigo – partitions

Onamah – miss, frappe la barre transversale

Daniel James – partitions

Ivan Cavaleiro – partitions

Kalvin Phillips – partitions

Kebano – partitions

Dallas – raté, sauvé par Rodak

Joe Bryan – mademoiselle, écrasé au-dessus de la barre

Forshaw – mademoiselle, écrasé au-dessus de la barre

Hector – partitions

Junior Firpo – scores

Alfie Mawson – partitions

Gelhardt – partitions

Decordova-Reid – partitions

McKinstry – notes

Muniz – raté – sauvé par Meslier

