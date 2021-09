De jeunes créateurs ont choisi la Fashion Week de Milan pour renforcer leur attrait – WWD

MILAN — Même si le modèle commercial de vente directe au consommateur mine l’attrait, en particulier du point de vue commercial, des défilés de mode internationaux, il y a toujours un grand nombre de jeunes créateurs qui s’en tiennent au format dans l’espoir que présenter leurs collections dans le cadre de les semaines de la mode établies peuvent renforcer leur attrait et leur résonance mondiale.

Au cours des dernières saisons – et malgré la pandémie – la Fashion Week de Milan est devenue discrètement mais de plus en plus une rampe de lancement pour plusieurs noms émergents, sous la direction de la Camera Nazionale della Moda Italiana, qui a lancé une série d’initiatives pour renforcer son rôle de mentor.

Autrefois considérée comme dormante ou du moins moins excitante que Paris, notamment pendant la saison masculine, la vitrine a su attirer de nouveaux noms, soutenant non seulement les créateurs italiens mais attirant également des designers de tous les continents.

Selon le designer indien Dhruv Kapoor, qui a fait partie du calendrier masculin et féminin au cours des dernières saisons, CNMI a apporté son soutien depuis le premier jour, en aidant les campagnes de vente et les contacts avec les acheteurs, ainsi que dans la production de contenu vidéo pour les vitrines numériques. .

Dhruv Kapoor, printemps 2022 pour hommes. Avec l’aimable autorisation de Dhruv Kapoor

« En termes d’affaires, la visibilité est vraiment excellente. Nous recevons de nombreux e-mails et demandes de renseignements du monde entier pendant et après la semaine de la mode. Cela nous a aidé – même pendant la pandémie. Nous avons eu la meilleure année de ventes l’année dernière et celle-ci est déjà encore meilleure », a-t-il déclaré.

Kapoor est l’un des nombreux créateurs qui ont été soutenus par la branche à but non lucratif Fashion Trust de la chambre de la mode dédiée au tutorat et au mentorat de jeunes talents. Au début de la pandémie, la Caméra a consacré une grande partie de ses activités à compenser son impact sur les jeunes marques en collectant des fonds et en partageant ses connaissances et son expertise via des webinaires et des conférences.

L’effet d’entraînement positif sur les jeunes talents vient également de l’engagement envers la semaine de la mode locale par les marques populaires de la ville. L’équipe de Milan marche de manière compacte, à quelques exceptions près, comme Versace, qui a présenté en février dernier un hors calendrier ; Moschino, qui débarque à la Fashion Week de New York ce mois-ci, et Gucci, qui a récemment raté la Fashion Week de Milan, mais organise toujours des événements en parallèle.

La présence de grands noms a certainement aidé la ville italienne à conserver son attrait et à créer un écosystème au sein duquel les jeunes créateurs peuvent se sentir soutenus. Au cours des dernières années, des marques du Japon et de la Chine ont décampé à Milan. Parmi eux, la finaliste du prix LVMH 2021, Shuting Qiu, et Anna Yang d’Annakiki, qui a ouvert ses propres bureaux dans la ville et cultivé ses compétences créatives et sa viabilité commerciale en ville.

De même, Hideaki Shikama, fondateur et créateur de la marque de streetwear japonaise branchée Children of the Discordance, est de retour à la Fashion Week de Milan pour trois saisons consécutives avec des présentations numériques. Tout en continuant à organiser des spectacles physiques dans son Tokyo natal, la ville italienne lui a gagné plus de visibilité et il a déclaré qu’il prévoyait de montrer l’IRL à Milan une fois que les interdictions de voyager seront entièrement levées.

En juin, le gourou du commerce de détail et maven du streetwear Guillermo Andrade a sélectionné Milan pour le premier défilé officiel de sa marque 424, bien que sous un format numérique. “Si vous voulez faire des films, vous venez à Los Angeles, si vous voulez être à la mode, vous devez aller à Milan”, a déclaré Andrade à WWD à l’époque. La décision était personnelle et créative, mais a également été prise à la suite du transfert de l’ensemble de la production de son label 424 dans le pays suite à un accord de licence avec le fabricant italien 380 Group qui peut garantir une meilleure qualité.

Un aperçu de la collection 424 homme printemps 2022. Avec l’aimable autorisation de 424.

Contrairement aux autres semaines de la mode européennes, Milan a également fait sa part pour promouvoir les créateurs noirs ces dernières saisons. L’instance dirigeante de la mode a scellé un partenariat avec le Black Lives Matter in Italian Fashion Collective dirigé par les designers Stella Jean, Edward Buchanan et Michelle Francine Ngonmo, fondatrice de l’Afro Fashion Association. Le format We Are Made in Italy, qui vise à mettre en lumière les créateurs noirs via une scène internationale, revient en septembre, donnant le coup d’envoi de la Fashion Week de Milan et apportant de nouveaux talents et un point de vue multiculturel à l’événement.