De jeunes hommes armés de Dolph pris sur une caméra de surveillance pendant le tournage

Les hommes armés qui auraient ouvert le feu sur jeune dauphin, frappant et tuant le rappeur dans une boutique de biscuits de Memphis ont été effrontés dans leur attaque … comme le montrent les nouvelles images du meurtre.

TMZ a obtenu des images de surveillance de la fusillade de mercredi montrant deux hommes, avec presque tout leur corps couvert – pantalons de survêtement gris, vestes, chapeau / capuche et masques – abattant Dolph. Un homme semble avoir un pistolet et l’autre un pistolet Draco AK-47.

Les flics se sont précipités sur les lieux, la bloquant, mais un employé de la boutique de biscuits nous dit que les hommes se sont immédiatement précipités dans ce qui serait une Mercedez de couleur plus claire après avoir ouvert le feu.

Environ une heure après le meurtre de Dolph, plus de voitures de patrouille et d’officiers armés montait la garde à l’extérieur de Prive, un restaurant voisin appartenant à Yo Gotti. Alors que Gotti n’a pas encore été lié au meurtre de quelque manière que ce soit, lui et Dolph ont du bœuf qui remonte à plusieurs années.

Lire du contenu vidéo

Clé faible/Facebook

Des sources policières nous ont dit que des employés de Prive ont appelé, craignant qu’il y ait une sorte de représailles contre Gotti pour le meurtre de Dolph.

À ce jour, la police n’a toujours pas nommé les suspects ni procédé à des arrestations en lien avec Le meurtre de Dolph.

L’avocat et ami de Dolph, Salle Scott, nous dit que le rappeur était censé assister à un don de dinde de charité plus tard dans la journée de mercredi.

Il n’avait que 36 ans.