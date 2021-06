De Jong, Depay et les Pays-Bas remportent le premier match de l’Euro 2020 contre l’Ukraine

Le premier week-end des Championnats d’Europe est terminé et nous venions peut-être d’assister au match du tournoi alors que les Pays-Bas battaient l’Ukraine 3-2 dans un match de football sensationnel.

RÉSULTAT ⏰ Thriller à cinq buts à Amsterdam ! Wijnaldum, Weghorst et Dumfries marquent alors que les Pays-Bas s’imposent avec style

L’Ukraine ouvre le Groupe C avec une défaite dramatique Profiter de ça ? #EURO2020 – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 13 juin 2021

Les cinq buts ont été marqués en seconde période, mais tout le match a été bourré d’action dès le début. Les Néerlandais ont pris l’initiative et possédaient la majeure partie de la possession en première mi-temps, mais l’Ukraine n’avait pas peur de contre-attaquer en nombre à chaque fois qu’elle récupérait le ballon, et il y avait beaucoup de bonnes occasions des deux côtés en première période.

D’une manière ou d’une autre, la première mi-temps s’est terminée sans but, mais il n’a pas fallu longtemps à Georginio Wijnaldum puis à Waut Weghorst pour donner deux buts aux hôtes dans les 15 premières minutes de la seconde. Les Pays-Bas semblaient forts et prêts à tuer le match, mais une frappe brillante de nulle part d’Andriy Yarmolenko a maintenu l’Ukraine dans le match.

Ensuite, Roman Yaremchuk est rentré chez lui sur coup franc pour égaliser à seulement 10 minutes de la fin, et il semblait que les Néerlandais ne gagneraient pas les trois points malgré une brillante performance offensive. Mais il restait encore du temps, et après un incroyable centre de Nathan Aké, c’est Denzel Dumfries qui s’est imposé comme le héros et a marqué le but vainqueur à la 85e minute.

Frenkie De Jong était excellent et le milieu de terrain offrait une base solide aux côtés de Marten De Roon et se déplaçait dans le dernier tiers lorsque son équipe avait le ballon, et bien qu’il n’ait pas marqué la nuit, Memphis Depay était actif et dangereux dans la ligne avant.

C’est une grande victoire pour les Néerlandais et pour le manager Frank De Boer, qui est entré dans ce tournoi sous beaucoup de pression mais a vu son équipe jouer un brillant match offensif contre une solide défense ukrainienne. S’ils peuvent s’améliorer défensivement, les Néerlandais pourraient être un problème à l’Euro 2020.

Quoi. Un jeu.