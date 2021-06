De Jong, Depay, Pays-Bas éliminés en huitièmes de finale de l’Euro 2020

Après une performance sensationnelle en phase de groupes, les Pays-Bas sont la première grande nation à être éliminée de l’Euro 2020 grâce à une défaite 2-0 contre la République tchèque lors de leur huitième de finale à Budapest. Frenkie De Jong et Memphis Depay ont joué les 90 minutes, mais n’ont pas pu avoir un grand impact sur le match dans une performance décevante des Oranje.

Les Néerlandais ont bien commencé, pressant haut sur le terrain et cherchant à créer des occasions avec des passes et des mouvements dynamiques comme ils l’ont fait lors des trois matches de la phase de groupes, mais dès le début, ils se sont heurtés à une défense tchèque bien organisée et intense.

La première mi-temps n’a pas eu beaucoup d’occasions et le match semblait grand ouvert à la mi-temps. Et dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, deux gros moments ont complètement changé le jeu et détruit les Néerlandais.

Donyell Mallen a effectué une brillante course en solo à travers la défense tchèque et s’est retrouvé en tête-à-tête avec Vaclik, mais a décidé d’essayer de contourner le gardien et a perdu une chance en or.

Trois minutes plus tard, Matthijs De Ligt a commis une erreur dans le dos et a manipulé le ballon à l’extérieur de la surface, privant Patrik Schick d’une nette opportunité de but. De Ligt a d’abord reçu un carton jaune, qui a été changé en un rouge direct après un contrôle VAR.

L’expulsion a modifié toute la dynamique du jeu, et l’équipe tchèque est passée de la défense au fond de sa surface à l’attaque avec des chiffres et des intentions, et elle a été récompensée avec 20 minutes de la fin lorsque Tomas Holes a marqué le premier but.

Holes était le meilleur joueur sur le terrain, et il a fait une excellente course pour gagner le ballon à Wijnaldum et aider Schick pour le deuxième but.

Le coup de sifflet final est venu donner aux Tchèques une place en quarts de finale, et ce qui ressemblait à une glorieuse course néerlandaise se termine par une énorme déception. Les prochains pour la République tchèque sont Martin Braithwaite et le Danemark, et l’une de ces deux nations sera en demi-finale. Remarquable.