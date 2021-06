De Jong mène la renaissance des « oranjes »

03/06/2021 à 20:44 CEST

X. Serrano

Pays Bas raté le passé Eurocoupe et aussi le dernier monde. Épuisé la génération dorée de Robben, Va Persie et compagnie, le football néerlandais a touché le fond et a confié la transition à Ronald Koeman. Le technicien actuel de la Barça, en poste entre 2018 et 2020, a donné des galons à une nouvelle génération de talents. Par Ligt Oui Frenkie de Jong ils sont le meilleur exemple. Le joueur de Barcelone agit comme un métronome et est l’un des leaders de ce’Orange‘qui aspire à retrouver son statut dans l’élite du football européen. Son grand rôle dans le Ligue des Nations comme lettre de motivation.

De Jong Il est également le titulaire incontesté de Frank de Boer, chargé de poursuivre les travaux après le départ de Koeman. Ses débuts ont été quelque peu précaires, avec quatre victoires en dix matchs. En partie, en raison de la baisse de Van Dijk, l’une des meilleures centrales au monde. Oui, et pour être protagonistes, Georginio Wijnaldum -le partenaire préféré de de Jong- et Memphis Depay -l’attaquant le plus talentueux-.

Entraîneur : Frank De Boer. Sa carrière a été moindre après avoir remporté quatre championnats avec l’Ajax (2011-2014), mais le départ de Koeman lui a ouvert cette opportunité.

Figure : Frenkie de Jong. Intouchable pour Koeman et De Boer. Quel que soit le système, De Jong est chargé de faire jouer l’équipe. Ici plus d’organisateur qu’en arrivant.

Onze types: Krul; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal ; F. De Jong, De Roon, Wijnaldum ; Berghuis, L. De Jong et Memphis.

La rénovation de Shevchenko

Malgré la déception de rester en dehors du Coupe du monde de Russie, le travail de Andriy Chevtchenko devant Ukraine c’est payant. Il l’a montré dans une phase de qualification presque parfaite. Six victoires et deux nuls, 17 buts pour et quatre contre, lui ont valu de terminer en première position devant le Portugal.

Ukraine atteint sa troisième Eurocoupe consécutifs ayant constitué une équipe dynamique et intense qui mêle la faim d’un jeune bloc talentueux à l’expérience de ses vétérans. Dans le deuxième groupe se trouvent les Yarmolenko, Piatov ou alors Stépanenko.

Sans être une combinaison de grandes stars, deux noms se démarquent. Ruslan Malinovski, milieu de terrain du Atalante avec beaucoup d’arrivée et un tir fantastique avec les deux jambes. Oui Oleksander Zinchenko, polyvalent avec un bon pied qui porte le filigrane de Dynamisme Guardiola. En plus, Ukraine se distingue par être une équipe chorale et offensive, avec de multiples chemins vers le but.

Entraîneur : Andriy Shevchenko. Le meilleur joueur ukrainien de tous les temps dirige l’équipe nationale depuis 2016, qu’il a dotée de son propre style.

Figure : Ruslan Malinovskii. Avec deux canons pour les jambes, le milieu de terrain de l’Atalanta a terminé le parcours comme un coup de feu. Au total, il a signé 10 buts et 12 passes décisives

Onze types: Piatov; Karavaev, Kryvstov, Matviyenko, Mykolenko ; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Eremchuk et Marlos.

Le défi de l’Autriche est d’atteindre le huitième

Bénéficié de l’expansion de 16 à 24 équipes en 2016, L’Autriche disputera son troisième Eurocoupe dans les quatre dernières éditions. En 2008, sa première participation, il accepte comme hôte. Cependant, l’équipe qui, depuis 2018, dirige Franco Foda il n’a jamais dépassé la phase de groupes. En fait, L’Autriche Ils n’ont plus gagné en finale d’un tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1990 où ils ont battu les États-Unis 2-1. L’objectif est donc clair.

L’Autriche il a obtenu le classement sans fanfare excessive. Elle était deuxième d’un groupe ajusté par le bas et qui devait Pologne comme tête d’affiche. Marko Arnautovic, maintenant à Shanghai, a été le meilleur buteur avec quatre buts. Cette fois, cependant, tout indique que la responsabilité de la notation incombera Kalajdzic, attaquant de 23 ans qui a marqué 17 buts cette saison avec le Stuttgart. Une transmission générationnelle qui s’épanouit plus en arrière avec Laimer ou alors Baumgartner. Malgré tout, le Madridista reste parmi les référents David Louer.

Entraîneur : Franco Foda. Il a principalement dirigé l’Autrichien Sturm Graz jusqu’à ce qu’il soit appelé par l’équipe nationale en 2018. Son plus grand défi en tant que manager.

Personnage : David Alaba. La nouvelle recrue du Real Madrid est, par sa qualité et son ancienneté, l’un des leaders de l’Autriche. Il joue généralement plus avancé et plus libre.

Onze types: A. Schlager ; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer ; X. Schlager, Laimer ; Baumgartner, Sabitzer, Alaba ; Kaladjzic.

La Macédoine du Nord entre dans l’histoire

Arriver ici est un immense succès pour l’équipe des Balkans. Macédoine du Nord participera pour la première fois à un grand tournoi international après avoir battu au repêchage Kosovo Oui Géorgie.

Un succès sans précédent qui mijote depuis 2015 Igor Angelovski prendra les rênes de l’équipe. Sous sa direction, l’entraîneur a forgé un système reconnaissable. Macédoine du Nord il fonde ses options sur la contre-attaque. C’est une équipe disciplinée sans ballon. Forme en défense de trois centraux à deux couloirs qui n’hésitent pas à rejoindre l’attaque en transition.

Deux noms se distinguent dans la zone de création. Eljif elmas, volant Naples Il se démarque par sa vision du jeu et a également été le meilleur buteur de la phase de groupes (4). Oui Enis Bardhi, du j’ai soulevé, remarquable surtout en frappe. Deux bons lanceurs de contre-attaque. Et au-dessus, le mythe, Goran pandev. A 37 ans, il est le capitaine, un footballeur avec le plus de buts et le plus de matchs.

Entraîneur : Igor Angelovski. Nommé en 2015, il a obtenu le plus grand succès du football national avec un bloc jeune et un 3-4-1-2 bien travaillé.

Personnage : Goran Pandev. L’endurance diminue, mais le génie demeure. A 37 ans, l’attaquant génois entretient sa créativité et son nez buteur.

Onze types: Dimitrievski; Bekhtulai, Velkovski, Musliu ; Ristovski, Elmas, Ademi, Alioski ; Bardhi ; Pandev et Trikovski.