De Jong, Pedri et Dest, dans le onze le plus précieux de la Liga

15/11/2021 à 12h31 CET

joueurs du FC Barcelone, De Jong, Pedri et Dest, apparaît dans le onze le plus précieux de la Liga lors de la saison 2021/22, selon Transfermarkt. Les trois footballeurs représentent l’équipe catalane comme le deuxième club qui contribue le plus de noms, derrière l’Atlético de Madrid (5). Séville, le Real Madrid et la Real Sociedad apparaissent également, avec un membre.

Le Néerlandais, qui ne traverse pas un bon moment de forme, Il est le seul joueur à figurer dans le top 10 des joueurs les plus appréciés des cinq grands championnats européens avec une valeur marchande allant jusqu’à 90 millions d’euros.. L’espagnol, pour sa part, s’élève à 80M€, tandis que l’américain reste à 30M€.

L’équipe qui compose le onze avec la valeur marchande la plus élevée cette saison est la suivante : Oblak (70 M€) ; Dest (30M€), Giménez (60M€), Koundé (60M€), Mendy (50M€) ; Llorente (80M€), De Jong (90M€), Pedri (80M€), Oyarzabal (70M€) ; Griezmann (50 M€), Joao Félix (70 M€).

Atlético, l’équipe qui apporte le plus de représentants

L’équipe de Cholo Simeone compte au total cinq membres dans les onze les plus précieux de la Liga : Oblak, Giménez, Llorente, Griezmann et Joao Félix. L’actuel champion de LaLiga est l’un des grands favoris pour répéter le titre malgré la poussée de la Real Sociedad par Imanol Alguacil en début de saison.

Les rojiblancos ont une équipe luxueuse dans laquelle se démarquent des noms tels que ceux déjà mentionnés, en plus d’autres des footballeurs comme Savic, De Paul ou Thomas Lemar. Malgré avoir succombé au double affrontement avec Liverpool en Ligue des champions, Les madrilènes figurent également parmi les prétendants possibles au titre.