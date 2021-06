De Jong sur Depay future: Nous avons parlé de Barcelone

in

Frenkie de Jong admet qu’il a parlé à son coéquipier néerlandais Memphis Depay de Barcelone au milieu des spéculations selon lesquelles l’attaquant se déplacera au Camp Nou pour un transfert gratuit cet été.

Depay a été lié à Barcelone toute la saison et un mouvement semblait proche, bien que des rumeurs récentes aient suggéré que la Juventus pourrait être sur le point de faire un pas tardif pour l’attaquant.

De Jong a été interrogé sur Depay lors d’une conférence de presse vendredi et a admis que les deux avaient discuté de Barcelone, a-t-il déclaré. “On verra ce qu’il se passe. Oui, nous avons parlé du Barça, mais logiquement, c’est quelque chose qu’il doit décider.”

Depay a également été interrogé sur son avenir cette semaine et a insisté sur le fait qu’il ne s’intéressait qu’à se concentrer sur l’euro pour le moment. Les Pays-Bas commencent leur campagne dimanche contre l’Ukraine.

De Jong attend avec impatience le match d’ouverture de son équipe. “Nous avons hâte d’être dimanche et nous sommes prêts”, a-t-il ajouté. Les Pays-Bas affrontent également l’Autriche et la Macédoine du Nord dans le groupe C.