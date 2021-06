De joueur de Premier League à lutteur, Grant Holt sur son amour du grappling, rencontre Billy Gunn et la WWE

Grant Holt est un homme qui a marqué 190 buts au cours de sa carrière professionnelle, dont 26 en Premier League.

C’est aussi un homme qui peut monter dans un ring de catch et organiser un match décent – ​​quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît.

Holt a marqué 15 buts en une saison de Premier League pour Norwich

WWA

Il est depuis entré dans le monde de la lutte

En mai 2018, après la fin de sa carrière de footballeur, Holt a signé avec WAW, une promotion de lutte basée à Norfolk et dirigée par la légendaire famille Knight dont est originaire la toute première championne féminine de NXT, Paige.

En tant que fan de longue date, Holt a décidé d’essayer la lutte professionnelle et a commencé à préparer ses débuts sur le ring lors de l’événement Fightmare de WAW.

S’adressant à talkSPORT, Holt a expliqué comment il s’était impliqué dans la lutte.

“J’ai été approché par WAW pour organiser un événement caritatif et ils m’ont demandé si je serais intéressé à y aller et à le faire, à avoir un peu de chant du cygne à la fin et à participer”, a-t-il déclaré.

« En gros, j’ai dit oui parce que c’est le genre de gars que je suis ; si quelqu’un me lance un défi, je le ferai. Et c’était pour la charité alors pourquoi ne pas aller le faire ? C’est comme ça que ça a commencé.

«J’ai dû me retirer du premier que j’ai accepté de faire parce que cela n’allait pas avec le travail et que je jouais encore à l’époque. Alors j’ai dit ‘écoute, je vais devoir annuler’ ce qui ne me ressemble pas vraiment.

« Alors j’ai dit que je vais vous dire ce que je vais faire : « l’année prochaine, je vais définitivement prendre ma retraite. Si vous montez un autre spectacle, je le ferai. C’était ça. J’ai pris ma retraite un peu plus tôt que je ne l’espérais et puis j’y étais.

Holt concourt en tant que lutteur professionnel de temps en temps

L’ancien homme de Norwich a rapidement attrapé le virus de la lutte et a voulu le faire correctement.

En fait, il pense qu’il aurait complètement ignoré le football s’il avait pu s’entraîner pour devenir lutteur lorsqu’il était enfant.

“Cela a commencé comme, je vais juste le faire”, a déclaré Holt.

« Puis j’ai pensé que si je vais à un spectacle, pourquoi ne le fais-je pas correctement ? Pourquoi ne pas le faire correctement pour l’année et construire jusqu’au spectacle. Ce que je ne voulais pas être, c’est quelqu’un qui se tient sur le tablier, qui entre, donne un coup de pied à quelqu’un et qui dit “oh ouais, ce footballeur”. Je ne voulais pas être ça.

« Je voulais le faire correctement, connaître les prises, les tenants et aboutissants. Je voulais lui donner l’effort mérité. Si j’avais su ce que je fais maintenant et que les gens m’avaient appris à lutter quand j’étais gamin, j’en aurais fini avec ça. Ce n’était tout simplement pas là où j’étais.

Lors de l’événement, la légende de la WWE Mick Foley était impliquée avec d’autres anciennes stars Billy Gunn et Hardcore Holly, pour n’en nommer que quelques-unes.

« C’était sauvage. Je me souviens avoir récupéré Billy Gunn à l’aéroport, l’une de mes idoles quand j’étais enfant, et il dort dans ma voiture avec une bague du Temple de la renommée de la WWE », se souvient Holt.

«Et quel gars formidable il était – absolument énorme aussi! Vous ne réalisez pas. Mick Foley était un autre gars formidable.

Holt a remporté un Royal Rumble avec WAW

Le problème séculaire de la lutte pour la plupart des gens est l’idée qu’elle est fausse.

Ce n’est pas faux, c’est scripté. Et il y a une énorme différence là-dedans.

Holt dit qu’il était un fier fan de lutte pendant ses jours de jeu et pense que la plupart des gens ne réalisent pas à quel point la lutte professionnelle est éprouvante et difficile.

« Je l’ai eu la semaine dernière. Un gars a dit ‘ah, c’est le lutteur. Vous savez que tout est faux ! » etc, etc », a commencé Holt.

“J’ai dit ‘Je te dis quoi, voici ce que nous allons faire : tu te tiens là-bas et je vais marcher là-bas et ensuite ne bouge pas. Je vais te frapper avec une ligne rapprochée à cette distance et ensuite tu me dis si ça fait mal ou pas.

“Et il me dit ‘oh non, non’ – j’ai dit ‘non, tu me dis que c’est faux. Vous restez là et laissez cet homme de 16 pierres courir de tout son long sur vous avec une corde à linge et voyez comment vous vous en sortez. Et c’est le truc, ces gens ne réalisent pas que ces garçons finissent de lutter et que leurs corps sont en morceaux.

Holt avec Paige de la WWE et c’est sa famille qui l’a entraîné

La WWE a sa propre branche britannique ces jours-ci avec sa marque NXT UK (qui est diffusée sur BT Sport et le réseau WWE) et elle n’a que deux centres de performance dans le monde – un à Orlando et un à Londres.

Holt a-t-il déjà eu des discussions avec la WWE à propos d’une grande apparition sur scène ?

«Je devais aller au Performance Center de Londres, puis à celui d’Orlando quand j’étais à Tampa, mais les deux fois, cela n’a pas fini par arriver. Juste sur un accord de type visite, mais cela aurait quand même été cool », a-t-il déclaré.

« J’adorerais le faire. Je l’ai apprécié, c’est vraiment une bonne chose amusante pour moi et comme je le dis, je n’ai jamais voulu y aller juste à cause de mon nom et d’où il vient, je voulais m’assurer que si je le faisais c’était parce que je tout fait autour du circuit.

«Je ne pense pas qu’il était juste d’être simplement bousculé et que vous devriez faire les choses correctement. On ne sait jamais, je pourrais bien faire le Royal Rumble l’année prochaine… »

Pendant son séjour avec WAW, Holt s’est également entraîné avec un autre sportif professionnel qui cherchait à passer à la lutte – Anthony Ogogo.

Ogogo a pris un bon départ dans la vie dans la lutte professionnelle

Le médaillé de bronze olympique prospère maintenant dans AEW et Holt n’est pas du tout surpris.

“Anthony était un autre, quand il a commencé à s’entraîner à WAW, il était comme” je veux connaître les tenants et les aboutissants “”, a-t-il déclaré.

« Le premier, il est venu et a appris les bases, puis il en a appris un peu plus, puis il était sur le ring avec Ricky Knight – qui est fantastique, il sera probablement le prochain à descendre la WWE/AEW. route, il est si bon.

«Anthony voulait juste travailler dur, faire les bonnes choses, s’assurer qu’il pouvait lui rendre justice et le regarder maintenant. Fair-play avec lui, il le casse. Littéralement [laughs]. Ce garçon l’a eu.

Holt n’a jamais eu peur d’un peu de physique dans sa carrière de footballeur

Alors avons-nous vu le dernier Holt dans un ring de catch ? Il a peut-être 40 ans, mais l’ancien attaquant a déclaré qu’il prévoyait de lutter à l’avenir et, espérons-le, pour la charité.

Il a ajouté : « Je vais lutter davantage quand les choses s’ouvriront à nouveau. On m’a demandé de faire des charges depuis [my first stint with WAW], mais comme tout, la lutte a connu des difficultés au Royaume-Uni pendant cette période de verrouillage.

« J’ai fait quelques événements avec Anthony Ogogo pendant que je m’entraînais avec la famille Knight. COVID vient de gêner, mais je serai de retour à un moment donné, mais ce sera plus des événements caritatifs maintenant. Je veux collecter des fonds autour de Norfolk ou partout où je peux parce que pourquoi pas vous ? »