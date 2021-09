De Kim Petras à Iman : tous les looks les plus risqués du Met Gala 2021

Aimant, Kim Petras et Dan prélèvement a vraiment dit “Je prête allégeance” à la mode.

Les stars ne se sont pas retenues pour le gala du Met 2021, enfilant leurs looks de créateurs les plus fabuleusement scandaleux pour correspondre au thème “En Amérique: un lexique de la mode” le lundi 7 septembre. 13.

Bien que n’étant pas présent cette année, Nicki Minaj a la meilleure philosophie sur les moments de mode extrêmes. Comme elle l’a dit lors du gala du Met 2017, “Qui veut avoir l’air, vous savez, simple quand vous pouvez être magnifique ?”

Cette année, certains participants ont emprunté la voie la plus subtile en portant un soupçon d’argent ou de rose pour rester classique pour le gala fastueux. D’autres, cependant, ont opté de manière plus mémorable pour des ensembles élaborés (qui frôlaient les costumes campy), qui rendaient tous hommage à l’histoire de la mode aux États-Unis.

On parle de robes “cheval girl”, de coiffes dorées et de tenues plus extravagantes. Mais nous n’attendions vraiment rien de moins d’icônes telles que Kim Kardashian, Noami Osaka et Eva Chen?