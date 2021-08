De Kylian Mbappe à Dan James et Ruben Neves, les transferts à surveiller le jour de l’échéance impliquant Chelsea, Manchester United, le Real Madrid et Arsenal

in

C’est le jour de la date limite de transfert et il reste encore de nombreuses transactions à conclure et beaucoup de drames à se dérouler.

Arsenal cherche à faire sortir les joueurs de la porte et les fans de Man United veulent vraiment que le club signe un milieu de terrain défensif, même s’ils devront d’abord perdre des joueurs.

Il y a encore des affaires qui doivent être résolues dans les prochaines 24 heures

Mbappe a fait l’objet de deux offres infructueuses du Real Madrid jusqu’à présent et espère que les deux clubs pourront parvenir à un accord

Il s’agit sans doute de l’une des meilleures fenêtres de transfert depuis des années, nombre des plus grands noms du football déménageant dans de nouveaux clubs.

Cristiano Ronaldo a rejoint Manchester United, Lionel Messi a quitté Barcelone pour le PSG et Manchester City a battu le record de transfert britannique pour signer Jack Grealish pour 100 millions de livres sterling.

Alors que le temps presse pour que les joueurs scellent un mouvement tardif, talkSPORT.com examine qui pourrait jouer sous les nouvelles couleurs du club après la date limite du 31 août…

Kylian Mbappé : PSG, 22 ans

La superstar française est dans la capitale depuis sa signature de Monaco en 2017 et est dans la dernière année de son contrat.

Des rapports ont indiqué qu’il ne signerait pas de nouvel accord malgré le fait qu’un nouveau contrat lui ait été proposé par le club et qu’il devrait quitter le club soit dans cette fenêtre, soit gratuitement dans la prochaine.

Le Real Madrid a déjà testé les résolutions du PSG avec deux offres, la première était de 160 millions d’euros (137 millions de livres sterling) et une seconde de 180 millions d’euros (environ 154,4 millions de livres sterling).

L’accord est maintenant apparemment en jeu, car les points de vente français disent que Los Blancos préparent maintenant une offre énorme de 200 millions d’euros (171,5 millions de livres sterling).

Mbappe a réussi un doublé contre Reims mais son avenir est toujours dans la balance

Dan James : Manchester United, 23 ans

James est l’homme à faire place à une potentielle signature de jour d’échéance à Old Trafford.

L’ailier est en route pour Leeds dans le cadre d’un transfert de 24 millions de livres sterling, deux ans après l’effondrement de son transfert à Elland Road à la dernière minute.

Cela signifie que Jesse Lingard est susceptible de rester. Après les arrivées estivales de Jadon Sancho et le retour de Ronaldo, ainsi que la forme de Mason Greenwood et Bruno Fernandes, le temps de jeu de Lingard semble limité.

Cependant, le manager Ole Gunnar Solskjaer va compter sur lui avant ce qui sera une longue saison pour le club alors qu’ils jonglent avec le football européen et de Premier League. Lingard est en fin de contrat en 2022.

Lingard espérait revenir dans le giron de son club d’enfance, mais avec le retour de Ronaldo, un éloignement semble être sa meilleure option

Houssem Aouar : Lyon, 23 ans

Numéro 8 lyonnais, Aouar a suscité de nombreux intérêts de la part de différents clubs ces dernières saisons, Arsenal fortement intéressé par les services du milieu de terrain.

Le gourou des transferts Fabrizio Romano a annoncé qu’il avait été proposé à la fois à Tottenham Hotspur et aux Gunners et qu’il pourrait encore sceller un transfert dans l’un ou l’autre des clubs du nord de Londres dans le temps restant.

Il pourrait également s’avérer être une véritable aubaine car il est apparemment disponible pour un montant aussi bas que 21,5 millions de livres sterling alors que le joueur est entré dans les deux dernières années de son contrat.

Cela étant dit, les Spurs ont déclaré qu’il n’était pas une priorité qui pourrait ouvrir la voie à leurs rivaux pour conclure l’accord.

Aouar a fait 127 apparitions pour Lyon et espère ne pas en faire beaucoup plus

Callum Hudson-Odoi : Chelsea, 20 ans

L’ailier de Chelsea Hudson-Odoi est un autre qui pourrait être le mieux placé pour s’éloigner de son club d’enfance.

Plusieurs points de vente ont montré qu’un club s’intéressait sérieusement au joueur, à savoir le géant de la Bundesliga, le Borussia Dortmund.

Après la perte de Jadon Sancho contre Manchester United, une décision pour Hudson-Odoi a beaucoup de sens alors qu’ils cherchent à combler le vide créé par l’ancien ailier.

Une offre de prêt aurait été déposée par Dortmund et le joueur est impatient de déménager, mais il y a toujours des complications dans l’accord car Chelsea n’est pas décidé s’il doit le garder ou non.

De plus, Leicester est une équipe de Premier League qui serait enthousiaste.

Ailier talentueux, Hudson-Odoi pourrait remplacer Sancho au Borussia Dortmund

Richarlison : Everton, 24 ans

Si Mbappe devait quitter le Parc des Princes, l’attaquant brésilien Richarlison devrait quitter le Merseyside pour Paris.

Bien sûr, cette décision dépend fortement du départ du Français pour le Real Madrid, mais si un accord était conclu, le manager Mauricio Pochettino pourrait faire un pas pour l’attaquant d’Everton.

Le club de Merseyside aurait placé un prix de 85 millions de livres sterling sur sa tête alors qu’il cherche à réaliser un profit substantiel depuis sa signature de Watford en 2018 pour un montant de 35 millions de livres sterling, les frais pouvant atteindre 50 millions de livres sterling.

Richarlison était également furieux le week-end après que le ballon lui ait été retiré alors qu’il voulait intensifier pour prendre un penalty contre Brighton au lieu du tireur de coup de pied désigné régulier Dominic Calvert-Lewin.

Richarlison s’est fait retirer le ballon par ses coéquipiers alors qu’il voulait marquer un penalty

Kieran Trippier : Atlético Madrid, 30 ans

Ayant été lié à un éloignement de l’Atletico Madrid, champion de la Liga, tout l’été, Trippier pourrait encore quitter la capitale espagnole.

Une décision de Trippier pourrait avoir beaucoup de sens pour le manager Mikel Arteta alors que le club cherche à rectifier ce problème pour sa défense.

Hector Bellerin a été blessé et le club veut apparemment le faire avancer et il souhaite un départ.

S’il partait, cela pourrait ouvrir la voie au retour de l’ancien défenseur des Spurs dans le nord de Londres, bien qu’il soit lié à un déménagement à Manchester United pour la majeure partie de la fenêtre.

Trippier est recherché par Arsenal pour remplacer Bellerin cet été

Ruben Neves : Loups, 24 ans

“Sign a DM” était à la mode sur Twitter lundi soir et il y a des signes que les Wolves laisseront le milieu de terrain de 24 ans rejoindre United.

Il était un favori le matin du jour de la date limite pour terminer un mouvement de dernière minute, ce qui pourrait être facilité par le fait que son compatriote Renato Sanches est en route vers les Wolves.

Si un mouvement pour Cristiano Ronaldo peut être adopté rapidement, cela ne devrait pas poser de problème, non?

Neves peut s’asseoir profondément et dicter le tempo d’un match et semble parfait pour le milieu à Old Trafford

Jules Koundé : Chelsea, 22 ans

Les Bleus tenteront de signer une nouvelle fois le défenseur.

Le journaliste Fabrizio Romano a noté les complications liées à la conclusion d’un accord lundi, mais a déclaré qu’il y avait de l’espoir que quelque chose puisse être réglé.

Il semble que les poteaux de but aient été déplacés à plusieurs reprises par Séville, bien qu’un accord pour l’homme de l’Atletico Madrid Saul soit annulé, semble-t-il.