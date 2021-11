De la boxe à ‘La Casa de Papel’

Le premier combat que Jennifer Miranda a joué dans sa vie était dans un championnat espagnol amateur. Elle l’a remporté, tout comme le tournoi, et la Fédération l’a recrutée pour l’équipe de boxe. Il avait 23 ans. Aujourd’hui, avec 35 ans, l’histoire se répète pour la femme de Cadix. Juan Renedo, représentant des acteurs, l’a appelée pour lui proposer de présenter sa candidature pour être actrice dans Le vol d’argent. « Il m’a dit : ‘Si tu me fais confiance et que tu veux que je t’emmène, on peut essayer. C’est difficile, mais je pense que ce personnage, c’est toi.‘. Comme il me l’a dit et connaissant la série dont il s’agit, j’ai pensé que ça valait le coup d’essayer », se souvient le boxeur à AS.

Miranda a fait preuve de courage, comme sur le ring et précisément cette expérience l’a servie. « C’était un saut dans le vide. J’essaie toujours de me convaincre que je peux tout gérer et que ça ira., bien que plus tard, c’est différent. Je pensais que j’étais habitué aux caméras et directement des interviews que j’ai faites dans ma carrière. Je croyais naïvement qu’il en serait de même. Ce n’est pas difficile. Je l’ai remarqué le premier jour et Quand je suis parti là-bas j’ai contacté des amis comédiens, j’ai cherché un cours de théâtre pendant que j’enregistrais, j’ai parlé avec des gens du métier… Je voulais tout savoir. À ce moment-là, j’ai réalisé que cela m’était déjà arrivé en boxe et je n’ai pas hésité à répondre de la même manière. Je dois remercier toute l’équipe de la série. Cette opportunité a été un cadeau pour moi », reconnaît-il.

C’est drôle de voir comment ses deux carrières ont commencé de la même manière. En boxe, elle a réussi à être l’espagnole la plus titrée dans le domaine amateur (elle a remporté neuf championnats nationaux) et dans le domaine professionnel, elle est double championne d’Espagne de la plume. et a des aspirations élevées. Les Le 12 décembre revient sur le ring des Magariños de Madrid pour le titre intercontinental WBA de la plume devant l’Argentine Jorgelina Guanini. Une étape avant de prendre d’assaut la Coupe du monde.

Jennifer Miranda (pantalon vert), lors d’un match. JÉSUS ALVAREZ ORIHUELA (DIARIO AS)

Devant la caméra, il a fait ses débuts dans l’une des séries les plus réussies et le lendemain 3 présente ses cinq derniers chapitres, et maintenant il veut continuer à s’améliorer dans ce domaine. « J’ai connu quelque chose que j’aime et je ne pense pas à l’avenir. Je vais pas à pas. Je veux m’entraîner. Je vais commencer un cours sur le jeu d’acteur et un autre sur les scènes d’action, Qu’est ce que j’adore. Je pense que ce rôle m’a aidé dans ma vie et dans la boxe. Il a de nombreuses similitudes. Cette peur du ridicule que tu dois enlever Cela m’a aidé à avoir plus de confiance et de sécurité dans le ring. J’ai réussi à extrapoler ce point de ne pas avoir peur qu’Arteche (membre des forces spéciales qu’il incarne) manifeste », révèle-t-il.

Agir, justement, c’était ce qu’il avait dû faire dans son dernier combat. En juillet, il est revenu après la pandémie et deux jours avant le combat, il a subi une blessure au dos qui l’a empêché de lancer sa main droite. « C’était un ensemble de circonstances qui ne me venaient pas à l’esprit de ne pas me battre. J’ai parlé avec mon entraîneur, Javi Pardo, et lui ai dit de mettre en place une stratégie pour boxer uniquement avec la gauche. Je l’ai vu très clairement. Il avait la vitesse et la vitesse comme jamais auparavant. Quand j’ai fini, mon équipe m’a dit : « tu avais un look différent ». Plus fort que jamais », révèle-t-il. Désormais, déjà remis de sa blessure, il pense à de grands combats, comme celui qu’il affronte : « Il me reste peu de temps en boxe. Je vais à tout et j’atteins mon maximum. »