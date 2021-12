De la campagne triple de Chelsea à la survie de la Super League féminine de West Ham

La Super League féminine est en plein essor, avec de nombreuses stars qui brillent sur les plus grandes scènes.

De semi-professionnelles à athlètes à temps plein, le football féminin vaut maintenant des millions de livres et fait passer le jeu à un niveau supérieur.

GETTY

Chelsea a remporté la Super League féminine la saison dernière et est l’une des favorites pour regagner son titre de champion cette saison.

2021 a été témoin de nombreux moments à couper le souffle et de nombreux records ont été battus au cours de cette année civile.

Les nouveaux accords de diffusion et commerciaux ont offert plus d’opportunités aux jeunes stars de laisser leur marque dans les ligues les plus prestigieuses.

Dans une campagne à succès COVID-19, il y a eu des rencontres, des objectifs et des triomphes emblématiques qui resteront dans la mémoire pendant de nombreuses années à venir.

talkSPORT.com revient sur les cinq meilleurs moments qui se sont démarqués des autres.

5. La défaite 5-0 de Reading contre Reading par West Ham a assuré son statut WSL

Personne n’aurait pu imaginer West Ham marquer les cinq buts en première mi-temps, n’est-ce pas ? Ils l’ont certainement fait.

Les Hammers sont entrés en bas de ce match de la Super League féminine et ont surpris l’équipe locale après avoir marqué leurs trois premiers buts en moins de 11 minutes.

Kenza Dali et Katherina Svitkova ont marqué dans les 10 premières minutes, Martha Thomas réalisant un tour du chapeau en première mi-temps – y compris un effort ébréché sur la butée des Royals, Grace Moloney.

Cela s’est avéré être une victoire significative qui a aidé West Ham à rester dans le peloton de tête du football féminin pour la saison prochaine et c’était également leur première victoire en championnat de 2021 sous Olli Harder.

.

West Ham a obtenu son statut WSL dans des circonstances époustouflantes 4. L’énorme bouleversement de Tottenham contre Man City

La défaite 2-1 à domicile de Manchester City contre Tottenham a mis fin à leur série de 19 matchs sans défaite en championnat.

C’était la première fois que les Citizens perdaient leur premier match de championnat à domicile depuis une défaite 2-0 contre Reading en avril 2018.

Tottenham a produit une mauvaise performance en première mi-temps qui aurait pu voir City mener 3-0 avant la mi-temps.

Le revirement de la deuxième mi-temps a vu les Lilywhites égaliser après l’heure de jeu grâce à Rachel Williams qui a hoché la tête après avoir rencontré le centre bas de Chioma Ubogagu.

Le but gagnant des Spurs a provoqué un incident controversé lorsque Rosella Ayane a tendu les bras alors que le centre se dirigeait vers le capitaine de City, Steph Houghton, qui a inséré le ballon dans son propre filet.

Ce résultat a causé l’un des bouleversements majeurs de cette campagne WSL.

.

Tottenham a mis fin à la longue série d’invincibilité de City 3. L’effort de Caroline Weir dans le derby de Manchester

L’effort de 20 mètres de Caroline Weir a été largement considéré comme « Eric Cantona-esque » lors de la victoire 3-0 de City contre Manchester United.

Le directeur de la ville, Gareth Taylor, a fait l’éloge du but sensationnel de Weir et a fait des comparaisons avec le but de Glenn Hoddle contre Watford en 1983.

Ce n’était pas la première fois qu’elle marquait un but d’une telle qualité – son but nominé par Puskas lors du premier derby de la WSL en septembre 2019 était sensationnel, mais ce but l’emporte sur le premier but du derby.

.

L’effort de Weir pour Man City a été mémorable 2. Le siècle de buts de Vivianne Miedema pour Arsenal

Miedema a connu une saison prolifique en battant de nombreux records de buts malgré son échec à remporter des trophées.

Elle a marqué son 100e but des Gunners avec insistance après avoir réussi son tour du chapeau lors de leur victoire 4-0 sur le Slavia Prague lors des éliminatoires de la Ligue des champions féminine.

L’ancien manager de Man United, Casey Stoney, l’a décrite comme « le meilleur finisseur que j’aie jamais vu dans le football féminin ».

Son but contre les Red Devils le mois dernier est devenu la seule joueuse à marquer contre toutes les équipes de la WSL qu’elle a affrontées depuis qu’elle a rejoint le nord de Londres en 2017 en provenance du Bayern Munich.

.

Miedema continue de battre des records à Arsenal 1. Chelsea termine le triplé national

Le triomphe de Chelsea en FA Cup reflète clairement les progrès réalisés par l’actuel patron des Blues, Emma Hayes.

Sam Kerr, Pernille Harder et Fran Kirby au cœur de leur triplé et les meilleures lignes de front du football mondial.

Les Bleus se sont renforcés sous la direction de Hayes depuis 2012 et se sont établis dans les meilleures équipes de football de l’histoire du football féminin.

Cette équipe est l’ensemble complet qui peut dominer sur tous les fronts nationaux, le trophée de la Ligue des champions échappant aux Londoniens de l’ouest – il ne fait aucun doute que cette équipe de Chelsea peut imiter le succès européen d’Arsenal en 2007.

.

Chelsea a réalisé un brillant triplé en remportant la FA Cup plus tôt ce mois-ci