De La Castellana à Tokyo

19/06/2021 à 09h00 CEST

J’écoute ces pools qui tiennent ma médaille pour acquise. Je sais juste que je veux être sur le tatami maintenant et foncer & rdquor ;. Sandra Sanchez, la meilleure combattante de karaté de l’histoire dans la catégorie kata, sait à quel point on attend d’elle à Tokyo. Combien les choses ont changé quand, il n’y a pas si longtemps, c’était « tout le contraire parce qu’ils m’ont dit que je l’avais bien fait, mais pas tant que ça. Cela s’est déjà produit, ceux qui suivent maintenant ma carrière croient que j’ai une chance d’obtenir une médaille olympique et cela me donne de la force, de l’énergie et l’envie de continuer à travailler & rdquor ;.

Nous avons parlé entre brosses, séchoirs, pieds nus sur l’asphalte de la Castellana et assis sur l’herbe. On multiplie les espaces et les rires. Sandra, presque «quarante ans», s’en vante. « Les femmes sont aussi vieilles que nous et nous y voilà, cassant les clichés, montrant que ce n’est qu’un chiffre. Les limites sont fixées par nous. Au quotidien, je laisse mon corps et mon esprit me parler et me dire jusqu’où je peux aller. Je ne veux pas définir de limites externes & rdquor ;.

Tous les deux « un contrôle de performance où je fais beaucoup de tests et, en ce moment, je suis sur la ligne ascendante donc je continue d’améliorer mes conditions physiques. Je ne vais pas me laisser conditionner par quoi que ce soit. Je veux et j’ai envie de plus & rdquor ;. Cet état de forme fantastique et ses qualités sportives la mèneront à « des Jeux Olympiques super spéciaux. Le premier du karaté et le dernier. Et si nous ajoutons à cela qu’ils sont au Japon et que cela a été un cycle olympique de cinq ans, ils rendent tout cela très beau et spécial. Il me semble très injuste que le karaté ne soit pas dans les prochains car ce n’est pas une décision sportive. Les critères doivent être clairs et écrits pour que les athlètes sachent où nous allons et non par des décisions prises dans les bureaux. Mais ceux-ci, je vais les vivre à 100%. Je ne pense pas à ce qui s’en vient ou à ce qui ne l’est pas. J’en profite tous les jours depuis mon réveil & rdquor ;.

A ses côtés son coach, son professeur et son partenaire au-delà du tatami, Jesús del Moral. “Mon demi karatégui”, rigole l’athlète. « Ils me demandent beaucoup sur ce sujet mais c’est plus simple et plus simple qu’il n’y paraît. C’est vrai que nous sommes ensemble 24h/24 tous les jours de l’année, mais je passe beaucoup d’entre eux à m’entraîner et là il n’est pas mon partenaire, je croise à peine un mot ou deux avec lui. C’est le professeur que j’ai le plus grand respect et que j’écoute en silence. Quand je sors de cet « état », c’est comme repartir de zéro et que dans un restaurant on continue à parler de karaté. Bien que ce soit différent, oui & rdquor ;. Nous profitons des feux rouges pour prendre la photo de couverture et, depuis les voitures, ils la saluent et l’enregistrent. Sandra Sánchez sourit et salue tout le monde. Elle est empathique et amicale au point d’en dire assez. Et une femme avec une force mentale énorme – qui a marqué sa carrière dure et sacrificielle – et qui la mènera sûrement sur le podium olympique.

