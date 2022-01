De la célébration du baiser avec la caméra au carton rouge

Sur un total de 35 apparitions et neuf buts, l’ancienne légende de Liverpool Steven Gerrard a eu sa juste part de moments épiques contre Manchester United.

Tous les yeux seront rivés sur le manager d’Aston Villa récemment installé, qui sortira à Old Trafford alors que son équipe affrontera Man United au troisième tour de la FA Cup.

Les meilleurs et les pires moments de Steven Gerrard à Old Trafford

talkSPORT EDGE fait un voyage dans le passé et partage les meilleurs et les pires moments de Stevie G chez les Red Devils…

Défaite écrasante 4-0, 2003

Dans une bataille où Manchester United a récupéré les hauteurs (alors intitulées) de Premiership avec une victoire vitale sur ses rivaux féroces Liverpool, Gerrard a très probablement effacé ce moment de sa mémoire.

Le tacle de Sami Hyypia sur Ruud van Nistelrooy a entraîné un carton rouge quittant Liverpool avec seulement 10 hommes dans les trois premières minutes. Choc.

La double pénalité de Van Nistelrooy ainsi que les frappes de Ryan Giggs et Ole Gunnar Solskjaer en deuxième mi-temps ont vu l’équipe locale battre les Reds.

.

Steven Gerrard et Paul Scholes lors du coup dur 4-0

h de dernière minutemal d’oreille, 2006

La domination persistante de Liverpool tout au long du match a été écrasée par Rio Ferdinand, qui a volé les trois points pour United avec une tête gagnante spectaculaire.

Le résultat a donné aux Red Devils quatre points d’avance sur Liverpool en championnat, qui a finalement terminé à la deuxième place.

.

Rio Ferdinand a marqué la tête gagnante à la 90e minute

Baiser de la caméra, 2009

Ronaldo a ouvert le score, mais Fernando Torres, Steven Gerrard, Fabio Aurelio et Andrea Dossena ont volé le tonnerre dans une victoire épique 4-1.

Et ce n’était pas seulement le résultat exceptionnel qui a provoqué l’attraction, c’était la tristement célèbre célébration du but de Gerrard qui, jusqu’à ce jour, vit dans nos têtes sans loyer.

Après avoir marqué depuis le point de penalty, Gerrard a embrassé la caméra de télévision devant les supporters extérieurs en liesse entassés dans le coin.

.

Gerrard a célébré son but lors de la victoire 4-1 en baisant la caméra

Carton rouge, 2011

Le premier match de Kenny Dalglish à la tête de Liverpool aurait dû être un moment de fête, mais au lieu de cela, il s’est transformé en cauchemar.

Lors du match épuisant du troisième tour de la FA Cup, les espoirs de réussite de Liverpool se sont arrêtés après que Ryan Giggs ait marqué le premier et unique but et que Gerrard ait été expulsé.

Un affrontement avec Michael Carrick s’est soldé par un carton rouge et Gerrard a été licencié à seulement 32 minutes du match de coupe – un mauvais timing.

.

Gerrard a été expulsé après seulement 32 minutes de match de la FA Cup

victoire 3-0, 2014

Cette fois-ci, gagner à Old Trafford était une promenade dans le parc pour Liverpool alors que Gerrard a marqué deux pénalités et Luis Suarez a bouclé le triplé en seconde période.

Et dans toute l’excitation, Gerrard a recréé la célébration du baiser avec la caméra – nous avons adoré la voir.

.

Gerrard a recréé la célébration en 2014 après avoir mis un corset sur place

