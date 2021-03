De la censure à la classification: les règles des médias numériques et leur impact sur les OTT

Dans un tel scénario, il existait presque une lacune dans la loi pour les plates-formes OTT et, par conséquent, elles fonctionnaient sans aucune règle ou réglementation.

Par Janay Jain

Le 25 février 2021, le gouvernement a annoncé les règles relatives aux technologies de l’information (lignes directrices pour les intermédiaires et code d’éthique des médias numériques) qui concernent les intermédiaires des médias sociaux ainsi que les éditeurs de nouvelles en ligne et les fournisseurs de contenu en ligne, communément appelés OTT. Bien que cet ensemble de règles comporte trois éléments, je me limiterai aux règles et à leur impact sur les OTT.

Avant l’introduction de ces règles, les plates-formes OTT fonctionnaient dans une mer infinie d’incertitudes. En effet, un film diffusé au cinéma relevait de la Loi sur le cinématographe, alors qu’un programme diffusé de manière conventionnelle à la télévision relevait des règles des réseaux de télévision par câble.

Dans un tel scénario, il existait presque une lacune dans la loi pour les plates-formes OTT et, par conséquent, elles fonctionnaient sans aucune règle ou réglementation. Non seulement cela ne respectait pas les dispositions constitutionnelles bien établies, mais était également gravement désavantageux pour toutes les parties prenantes impliquées, y compris la population qui imprégnait ce contenu sur les plateformes OTT ainsi que les créateurs de ce contenu.

Les plates-formes OTT fonctionnant de manière non réglementée étaient contraires au principe consacré par l’article 14 de la Constitution selon lequel les égaux ne doivent pas être traités de manière inégale. Prenons une illustration, où un film comprenant votre acteur préféré devait sortir un vendredi prochain, et nécessiterait donc un certificat de censure délivré par le Central Board of Film Certification.

Pour obtenir un tel certificat, le film peut également faire l’objet d’éventuelles coupes, si nécessaire. Cependant, si le même film sortait sur une plate-forme OTT, que ce soit Netflix ou Amazon Prime, le film comprenant les mêmes acteurs, équipe et contenu sortirait sans aucune coupure ni certificat de censure. Illogique, n’est-ce pas?

Un exemple récent qui a mis en évidence des inconvénients pour les téléspectateurs ainsi que pour les fabricants a été la sortie de la série Web Tandav. Il a été allégué que certaines scènes de l’émission offensaient les sentiments d’une certaine section de la société. En l’absence de tout système de mécanisme de règlement des griefs établi, le public a couru vers différents postes de police à travers le pays pour enregistrer leurs plaintes. Semblable au vieil adage en Angleterre, selon lequel l’équité est aussi longue que le pied du chancelier, le cours entrepris par le système de loi et d’ordre en Inde peut certainement parfois être aussi imprévisible.

Cela a également mis en évidence le désavantage pour les créateurs de tels contenus, car ils devaient courir de pilier en poste pour se défendre et étaient rédigés dans le cadre de procédures judiciaires complexes. Une tendance a été observée selon laquelle les différents tribunaux du pays réagissaient différemment à la même plainte. Si de telles directives avaient été présentes, les fabricants auraient certainement su ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. De plus, une fois que le contenu produit par eux serait conforme à ces directives, l’épée de Damoclès ne serait pas suspendue au-dessus de leur tête et ils seraient, selon toute probabilité, protégés contre une telle action défavorable.

Cependant, chaque fois que la question des lignes directrices réglementant l’OTT se posait, une crainte palpable était apparue parmi les cinéastes ainsi que les téléspectateurs concernant le sujet de ces lignes directrices. Les cinéastes craignaient que leurs créations artistiques ne soient étouffées et, par conséquent, ont résisté avec véhémence à toute directive. De même, les téléspectateurs craignaient que de telles directives aient le potentiel de se traduire par un maintien de l’ordre moral. Dans un tel scénario, la censure comme alternative nous aurait fait un pas en avant mais deux pas en arrière.

Au contraire, avec l’introduction de l’autorégulation via les règles sur les médias numériques, un équilibre a été trouvé entre la créativité artistique et la défense des intérêts de l’État. À travers ces règles, l’Inde, pour la première fois, assiste à un changement de paradigme de la censure à la classification.

Les règles relatives aux médias numériques introduisent un système d’auto-classification par lequel une plate-forme OTT classe elle-même le contenu pour une catégorie d’âge appropriée. C’est presque comme si les lignes directrices avaient tiré une feuille du jugement historique de la Cour suprême dans l’affaire Shreya Singhal, car les seules restrictions autorisées stipulées dans les règles sont celles qui ont été interprétées comme des restrictions raisonnables à la liberté d’expression en vertu de l’article 19. (2) de la Constitution.

Il est en outre encourageant que les lignes directrices s’écartent des catégories de notation existantes pour introduire des catégories telles que U / A 13+ et U / A 16+. Cela reflète le passage à l’âge adulte de la société indienne, où elle tente de briser les chaînes d’être constamment qualifiée de société conservatrice. Les directives reflètent enfin la compréhension et la maturité des adolescents et des adultes indiens.

Enfin, les règles imposent un système de règlement des griefs à trois niveaux. Le niveau 1 introduit l’autorégulation, le niveau 2 introduit l’autorégulation par un organe d’autorégulation indépendant et le niveau 3 consiste en un mécanisme de surveillance par un comité interministériel. Avant l’existence de telles lignes directrices, les griefs étaient diffusés sous la forme de plusieurs FIR déposées dans différents États.

Au contraire, avec la mise en place d’un système de règlement des griefs, un guichet unique est créé pour que le public enregistre ses griefs. En outre, les directives empêchent également une ingérence étendue de l’État en limitant la participation du Comité interministériel aux griefs découlant de décisions prises à des échelons inférieurs.

La pandémie nous forçant à nous replier sur nous, on estime que l’Inde est le marché OTT à la croissance la plus rapide au monde et que la même chose devrait atteindre une taille de 5 milliards de dollars dans les années à venir. Toute directive mal formulée risquait de nuire à la croissance de ces plates-formes. Cependant, les règles introduites sont un pas dans la bonne direction, exprimant la demande de divers producteurs de contenu indiens, et pour nous, téléspectateurs, l’émission continue de se poursuivre car notre contenu n’est pas censuré mais simplement certifié.

L’auteur est étudiant en droit au Government Law College de Mumbai.