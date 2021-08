De la chaleur suffocante au congélateur de la rédaction

27/08/2021 à 7h30 CEST

On savait qu’à Tokyo il nous attendait parts égales de chaleur, d’humidité, de nuages ​​et de pluie pendant la Jeux paralympiques. Un peu de tout. Même si ces jours-ci c’était plus supportable -du moins pour un énorme comme moi- la réalité est que ce vendredi le thermomètre est monté comme de la mousse et les 35 degrés qui le marquent deviennent insupportables sous le soleil et avec une humidité de 57% qui rend le la sensation thermique est de 40º.

Les matchs de tennis en fauteuil roulant prévus ce matin ont été reportés en raison des températures élevées -le règlement indique que la compétition doit être arrêtée si la température est supérieure à 28º- et seuls les duels programmés pourront se jouer sur le court central, qui dispose d’un toit. Les parapluies dans les rues sont une constante. Eh bien, ce n’est pas une si mauvaise idée d’apporter un parapluie pour arrêter le soleil.

Mais sans aucun doute le meilleur refuge pour le chaud est les salles de presse ou les installations intérieures. Là, le froid est à l’ordre du jour. Les journalistes savent déjà qu’un sweat-shirt dans le sac à dos est indispensable. Ici, la recommandation de 25º est ignorée par la doublure et de 21º, nous ne montons pas, bien que la sensation thermique de la table que vous choisissez puisse être de 18 à 19 degrés.

Même dans un établissement comme la piscine, où la transpiration est généralement la plus fréquente, la climatisation finit par donner froid et envie de sortir pour se reconstruire. Nombreux sont ceux qui sortent cinq minutes pour récupérer des sensations à l’extérieur pour rentrer et supporter à nouveau le froid à l’intérieur. Idéal pour attraper un gros rhume. Les pauvres nageurs qui viennent de concourir et doivent passer par la zone mixte, finissent par grelotter et demander des serviettes, des survêtements ou des tee-shirts pour se couvrir.

Quoi qu’il en soit, ce n’est encore qu’une autre anecdote, mais aujourd’hui Cela a commencé à nuire à la concurrence, ce sera donc un problème à prendre en compte désormais.