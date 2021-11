De la chambre au salon et à chaque espace intermédiaire, les projecteurs XGIMI s’adaptent à tous les coins de votre maison

Abandonnez tout ce que vous avez toujours su sur la possession d’un cinéma maison, comme avoir besoin de beaucoup d’espace, construire une salle de cinéma dédiée et débourser des tonnes d’argent pour le faire. Vous pouvez désormais vivre une expérience de cinéma maison n’importe où dans votre maison (et au-delà) à l’aide de deux projecteurs Android TV, qui ont tous deux fait partie de la liste des produits d’Amazon : le XGIMI Elfin et le XGIMI Horizon Pro.

Dès le départ, vous savez que les projecteurs de XGIMI sont spéciaux. Pour commencer, ils fonctionnent tous les deux sur Android TV 10. Cela signifie que vous aurez un accès illimité à plus de 5 000 applications via le Play Store, y compris Disney +, HBO Max, Prime Video, Peacock et bien d’autres.

Ils sont également tous les deux portables, ce qui signifie que n’importe quel espace dans (ou à l’extérieur) de votre maison peut être transformé en théâtre. Il suffit de quelques étapes simples pour que tout soit configuré et opérationnel.

Maintenant pour les détails…

Mini projecteur XGIMI Elfin

Conçu pour les propriétaires disposant d’espace à la fois grand et petit, le XGIMI Elfin est un projecteur 1080p ultra-compact qui offre des performances claires et Full HD. Il est doté de la technologie d’adaptation intelligente de l’écran (ISA) de XGIMI qui permet la mise au point automatique, le réglage de l’écran et l’évitement des obstacles, ce qui rend la configuration facile et simple pour tous les téléspectateurs.

Vous aimez regarder des films à l’extérieur ? Pas de problème. Le XGIMI Elfin peut atteindre 800 Lumens ANSI de luminosité avec un écran de 150″ la nuit, ou la même luminosité à 60-80″ pendant la journée.

En termes d’audio, XGIMI vous a également couvert ici. L’Elfin est équipé de haut-parleurs Harman Kardon haut de gamme de 6 W avec compatibilité DTS et DOLBY pour un son clair et immersif.

Projecteur XGIMI Horizon Pro 4K

Récompensé comme le « meilleur achat » projecteur de 2021 par EISA, le XGIMI Horizon Pro est une centrale 4K qui ne coupe pas les coins ronds. Il bénéficie d’une résolution standard de 3840 x 2160 pilotée par 8,29 millions de pixels, et il peut atteindre une luminosité massive de 2200 lumens ANSI. Il dispose également de la technologie ISA de XGIMI avec toutes les mêmes fonctionnalités que vous trouverez sur l’Elfin, y compris la mise au point automatique, le réglage de l’écran, la correction automatique de la distorsion trapézoïdale et l’alignement automatique de l’écran.

Un autre attribut clé de l’Horizon Pro est le moteur d’image avancé X-VUE 2.0 de XGIMI. Cette technologie prend en charge le MEMC 60 Hz pour une image ultra fluide, tandis que le HDR10 avec HLG produit des couleurs réalistes pour tout ce que vous regardez. Pour couronner le tout, les côtelettes AI de XGIMI peuvent ajuster automatiquement la luminosité de l’image afin qu’elle soit toujours juste, quel que soit l’éclairage autour de vous.

Enfin, l’Horizon Pro est livré avec deux haut-parleurs Harman Kardon de 8 W avec DTS-HD et DTS Studio Sound, ainsi qu’une compatibilité Dolby Digital. Le résultat final est une expérience audio globale différente de tout ce que vous attendez d’un projecteur domestique.

Procurez-vous les projecteurs premium de XGIMI aujourd’hui

Le mini projecteur XGIMI Elfin est disponible pour 649 $, tandis que le projecteur Horizon Pro 4K peut être le vôtre pour 1 699 $. Pour en savoir plus sur l’un de ces projecteurs XGIMI, y compris sur la façon d’en choisir un pour votre maison, consultez les liens officiels Amazon ci-dessous.

