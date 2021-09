De la chute d’un bateau à la présentation manquante de Pelé pour as***, Kimi Raikkonen a été d’une grande valeur en F1 alors que l’ancien champion du monde annonce sa retraite

in

De tomber d’un bateau en état d’ébriété à éviter Pelé pour une pause toilette, Kimi Raikkonen a eu de nombreux moments légendaires en Formule 1 pour rivaliser même avec son titre mondial de 2007.

Et avec l’annonce par le joueur de 41 ans de sa retraite du sport mercredi après 19 saisons et 341 courses, c’est maintenant le bon moment pour revenir sur la célèbre carrière de l’un des plus grands personnages du sport.

Ce n’est pas souvent que vous voyez l’ancien champion du monde Raikkonen sourire pendant ses devoirs médiatiques

Le pilote finlandais habituellement calme, surnommé “The Iceman”, a d’abord séduit les fans avec ses performances sur la piste, menaçant de détrôner Michael Schumacher au début de sa carrière McLaren, avant de remporter le dernier titre mondial de Ferrari par un seul point en 2007.

Mais c’est en dehors de la piste que Raikkonen s’est imposé. Clairement moins que satisfait des interviews constantes des médias, les réponses du Finlandais sont souvent courtes et douces, et parfois hilarantes.

Raikkonen a également établi des parallèles avec l’ancien champion du monde britannique James Hunt pour son personnage hors-piste, portant même un casque hommage lors du Grand Prix de Monaco 2012.

.

Raikkonen portait une réplique du casque du célèbre fêtard James Hunt en 2012

L’actuel pilote Alfa Romeo a annoncé mercredi sa retraite sur Instagram dans un message inhabituellement verbeux, donnant à talkSPORT l’occasion idéale de revenir sur les moments les plus drôles d’une carrière plus grande que nature…

“J’avais comme ***”

De retour lors de la dernière course de la saison 2006, Raikkonen était clairement d’humeur détendue alors que Schumacher et Fernando Alonso se préparaient à se battre pour le titre mondial au Brésil.

Si détendu en fait, qu’il a manqué à Pelé de remettre un prix au septuple champion Schumacher lors de sa dernière course, et lorsqu’il a été interrogé par le diffuseur Martin Brundle à l’antenne sur son absence, Raikkonen a déclaré à son intervieweur sans méfiance que la nature avait appelé.

Se blesse au Grand Prix de Monaco, mais sur un bateau…

Raikkonen a connu un certain nombre de moments emblématiques à Monaco, notamment le casque Hunt, ainsi qu’une victoire avec McLaren en 2005.

Apparaissant éméché sur le pont supérieur d’un super yacht au cours de sa carrière chez McLaren, Raikkonen tentait de lancer une perche du navire, avant de perdre l’équilibre et de s’effondrer la tête la première sur le côté du bateau.

Débriefing ? Que diriez-vous d’un bain de soleil à la place ?

Le début de la carrière McLaren de Raikkonen a été caractérisé par une vitesse extraordinaire, ainsi qu’un manque de fiabilité exaspérant, perdant plusieurs titres en début de carrière alors que sa voiture propulsée par Mercedes l’abandonnait régulièrement.

En 2006, l’année avant qu’il ne passe chez Ferrari et ne remporte le titre, Raikkonen avait renoncé à laisser le manque de fiabilité l’atteindre lorsque sa McLaren a fait ses bagages à Monaco.

Après avoir sauté de sa voiture en panne, Raikkonen semblait retourner dans les stands pour un débriefing, mais a rapidement été aperçu sans sa chemise dans l’un des bateaux du port.

« Laissez-moi tranquille, je sais quoi faire ! »

Bien qu’il ait commencé le plus grand nombre de courses de tous les pilotes dans l’histoire du sport, Raikkonen s’est retiré pendant deux ans en 2009 lorsque son siège Ferrari a été attribué à Fernando Alonso.

De retour chez Lotus en 2012, il a commencé l’une des histoires de bien-être de la F1, ramenant l’équipe historique vers l’avant de la grille.

Une saison étonnamment réussie a vu trois podiums, avant que Raikkonen ne remporte sa première victoire dans le sport à Abu Dhabi.

Alors qu’il naviguait vers la victoire, Raikkonen n’a pas eu le temps pour les mises à jour radio de son ingénieur, disant : « Laissez-moi tranquille, je sais quoi faire ! »

‘Drunk’ Kimi devient un mème

La cérémonie de remise des prix de fin de saison de la FIA est souvent un événement précieux pour les pilotes en attente d’un prix, mais pour la paire de Ferrari, Sebastian Vettel et Raikkonen, deuxième et troisième, ils semblaient être là pour les boissons gratuites.

Les expressions nerveuses des épouses du duo faisaient allusion à ce qui allait se passer alors que leurs partenaires étaient appelés sur scène, avec Raikkonen trébuchant étreignant et applaudissant tout le monde en vue.