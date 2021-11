De la cinquième anglaise à Hollywood

02/11/2021 à 08:00 CET

Ryan Reynolds et Rob McElhenney ils sont habitués à être au centre de l’attention et à marcher sur les tapis rouges. Est ce qu’il doit être Les stars hollywoodiennes. Le premier acteur reconnu qui a joué dans des films tels que la saga Deadpool. Le second, co-créateur de la série américaine ‘It’s Always Sunny in Philadelphia’. Les deux se sont réunis samedi dernier pour assister à un autre événement dans lequel ils ont joué. Ce n’était pas une avant-première de film, pas une somptueuse fête à Los Angeles. C’était lui Wrexham AFC – Torquay United, un Match de cinquième division anglaise.

Depuis février dernier, Reynolds et McElhenney ils sont les propriétaires du Wrexham AFC, un humble club du nord du Pays de Galles qui n’a plus pratiqué le football professionnel depuis 13 ans. Ils ont payé 2 millions de livres s’approprier le club, mais ce n’est pas tout : ils sont convaincus qu’ils peuvent l’emmener au sommet de l’Angleterre.

Ils ont encore un long chemin à parcourir, mais ils ne manquent pas d’ambition. Samedi, ils ont visité l’hippodrome pour la première fois, provoquant le premier plein au drapeau de la saison. Ils l’ont fait acclamé par les fans, et persécuté par lcomme caméras réseau FX, une chaîne américaine qui prépare une série documentaire sur son passage au club, dont la date de sortie n’est pas encore connue.

On estime qu’entre Reynolds et McElhenney ils ont amassé un fortune de plus de 150 millions d’euros. Jusqu’à présent, ils ont fait porter la chemise Wrexham le parrainage de Tik Tok. Au niveau sportif, ils n’ont pas non plus lésiné sur les dépenses : ils ont convaincu des joueurs de deux divisions supérieures de signer pour leur club. Paul Mullin, Meilleur buteur de la quatrième division l’année dernière, il a renoncé à sa promotion avec Cambridge pour rejoindre Wrexham, qui aurait doublé son salaire de troisième niveau. Un cas similaire à celui qui s’est produit avec Ben Tozer, qui a quitté Cheltenham de la Ligue 1 pour aller en cinquième division.

Dans ces conditions, ils vont concourir dans une ligue où beaucoup de leurs adversaires n’ont pas leurs joueurs sur la liste de paie, et ils ont besoin d’un autre travail pour gagner leur vie. Cependant, il ne leur sera pas facile de grimper : D’autres clubs comme Comté de Stockport, au sud de Manchester, ou le Comté de NottsDeuxième club de Nottingham, ils investissent également de grosses sommes d’argent pour obtenir une promotion dans le football professionnel anglais.

Les « dragons », comme on les surnomme au Pays de Galles, ont fait match nul 1-1 le jour de la visite de leurs nouveaux propriétaires. Ils occupent actuellement la 13e place du classement, à 13 points du leadership. Peut-être une preuve de plus que l’argent ne garantit pas le succès. Ou peut-être une concession pour consommer le scénario parfait pour le film tourné cette année à Wrexham.