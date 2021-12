De la conception à la naissance : un regard sur les étapes de la grossesse

Comment un bébé se développe-t-il dans l’utérus? Fox News examine les différentes étapes du développement, de la conception à la naissance.

La grossesse a tendance à suivre un cours bien compris et prévisible. Mais selon les experts de la Cleveland Clinic et de la Mayo Clinic, beaucoup sont surpris d’apprendre que le début de la grossesse est environ deux semaines avant le moment de la conception. Le premier jour de la dernière période menstruelle d’une femme est le moment où l’on considère que la grossesse commence. C’est ce qu’on appelle l’âge gestationnel, ou l’âge menstruel, et est calculé en fonction de la durée de la grossesse et de la date d’accouchement, selon les sites Web des deux systèmes de santé.

Selon la Mayo Clinic, « La conception survient généralement environ deux semaines après le début de vos dernières règles. Pour calculer votre date d’échéance estimée, votre fournisseur de soins de santé comptera à l’avance 40 semaines à partir du début de vos dernières règles. Cela signifie que vos règles sont comptées comme partie de votre grossesse, même si vous n’étiez pas enceinte à ce moment-là. »

Pour cette raison, nous définirons la chronologie des étapes de développement en se référant au moment de la conception pour éviter toute confusion.

Selon les experts de la santé de la Cleveland Clinic et de la Mayo Clinic, le développement suivant se produit dès la conception :

Premier trimestre:

Selon les experts de la santé, le premier trimestre de développement du bébé s’étend de la conception à 12 semaines.

Conception jusqu’à la semaine 1 :

L’œuf commence à se diviser rapidement en plusieurs cellules dans les 24 heures suivant la fécondation. Il est appelé blastocyste et reste généralement dans les trompes de Fallope de la femelle pendant trois jours. L’œuf fécondé continue de se diviser, puis se déplace et s’implante dans l’utérus de la femelle.

Semaine 2 à semaine 4 après la conception :

En trois semaines, l’œuf fécondé forme une petite boule et est appelé embryon. À ce stade, les premières cellules nerveuses se sont formées, selon la Cleveland Clinic. L’embryon se compose maintenant de trois couches qui conduiront au développement de plusieurs des systèmes et organes du bébé.

Selon la Mayo Clinic, quatre semaines après la conception, le tube neural se ferme. Le cerveau et la moelle épinière du bébé se développeront à partir du tube neural. Le cœur et d’autres organes commencent à se former. De petits bourgeons apparaissent qui formeront des bras et les yeux et les oreilles commencent à se développer. L’embryon mesure environ ¼ de pouce de long et prend une forme courbe en forme de C.

Le petit tube « coeur » battra 65 fois par minute d’ici la fin de la quatrième semaine, selon la Cleveland Clinic.

5 semaines après la conception :

Selon la Mayo Clinic, cinq semaines après la conception, le cerveau et le visage de votre bébé grandissent. On observe des dépressions qui aident à former les narines et les rétines des yeux commencent à se former. Les bourgeons des bras poussent maintenant en palettes et les bourgeons des membres inférieurs commencent à se former. Le cerveau et le visage commencent à se développer.

6 semaines après la conception

Au bout de 6 semaines, le bébé peut atteindre la moitié du diamètre d’un quartier américain, selon la Mayo Clinic. Alors que la lèvre supérieure et le nez se sont formés, les bourgeons du membre inférieur commencent maintenant à ressembler à des pagaies. Les doigts commencent à se former et le contour des oreilles se développe tandis que les yeux deviennent plus apparents.

7 semaines après la conception

Selon les experts de la santé de la Mayo Clinic, sept semaines après la conception, les bras et les coudes de l’embryon se développent à mesure que les orteils et les paupières se forment.

8 semaines après la conception

Après la 8e semaine, l’embryon est appelé fœtus jusqu’à sa naissance. Les paupières et les oreilles se développent et le cordon ombilical est visible. Les orteils et les doigts s’allongent et le fœtus peut plier et bouger ses coudes.

Semaines 9 à 12 après la conception

Les experts de la santé disent qu’à ce stade, le bébé est maintenant officiellement appelé fœtus. Selon la clinique Mayo, les globules rouges commencent à se former dans le foie du fœtus, les organes génitaux externes commencent à se développer et les intestins se trouvent dans l’abdomen.

La Cleveland Clinic dit qu’à ce stade, le fœtus commence à ouvrir et à fermer ses poings et sa bouche. Les bras, les mains, les doigts, les pieds et les orteils sont complètement formés et les ongles des doigts et des orteils commencent à se développer tandis que les oreilles externes se forment.

À la fin de ce premier trimestre, la Cleveland Clinic affirme que tous les organes, bras et jambes sont présents, que les systèmes circulatoire et urinaire fonctionnent et que le foie produit de la bile. Le système de santé dit que le fœtus est complètement formé et mesure généralement 4 pouces de long, pesant environ une once. À ce stade, la Cleveland Clinic affirme que le développement le plus critique a eu lieu et que le risque de fausse couche diminue considérablement après les trois premiers mois.

Deuxième trimestre :

(Mois 4 – 6)

C’est à ce stade intermédiaire de la grossesse que la mère peut commencer à sentir le mouvement du fœtus. Les parents peuvent également savoir si leur enfant sera désigné homme ou femme, selon la Cleveland Clinic.

Mois 4 (semaines 13 à 16)

Le rythme cardiaque du fœtus peut être entendu à travers un Doppler et le fœtus peut bâiller, sucer son pouce et faire des grimaces, selon les experts de la Cleveland Clinic.

À la fin du quatrième mois, le fœtus peut mesurer 6 pouces de long et son système nerveux commence à fonctionner. Les organes génitaux, les organes reproducteurs et les organes génitaux sont pleinement développés afin que les parents et les médecins puissent détecter le sexe du fœtus par échographie, selon les experts de la santé.

Mois 5 (semaines 17 – 20)

À ce stade, le fœtus commence à développer ses muscles. La mère peut souvent sentir le fœtus bouger. Les cheveux commencent également à pousser, selon la Cleveland Clinic.

Mois 6 (semaines 21-24)

Les experts de la Cleveland Clinic disent que les yeux commencent à s’ouvrir et que le fœtus peut réagir à un bruit par un mouvement ou une augmentation du pouls à ce stade. Le fœtus peut même avoir le hoquet. Si le fœtus naît prématurément après la 23e semaine, avec un traitement en soins intensifs, il pourra peut-être survivre, selon la Cleveland Clinic. À l’heure actuelle, le fœtus mesure environ 12 pouces de long et peut peser jusqu’à deux livres.

Mois 7 (Semaine 25 – 28)

Selon les experts, l’audition du fœtus est pleinement développée au cours de cette étape. Il peut répondre à certains stimuli, notamment le son, la douleur et la lumière. Le fœtus pèse maintenant près de quatre livres et changera souvent de position, selon la Cleveland Clinic.

Mois 8 (semaines 29 à 32)

La mère peut remarquer que le fœtus, qui mesure maintenant environ 5 livres et 18 pouces de long, donne plus de coups de pied au cours de ce mois. Le cerveau du fœtus se développe rapidement et le fœtus peut voir et entendre, selon la Cleveland Clinic. Alors que la plupart des systèmes se sont développés, les poumons sont souvent encore immatures.

9 mois (semaines 33 à 36)

Le fœtus continue de grandir et a des réflexes coordonnés. Il peut tourner la tête, saisir, fermer les yeux, cligner des yeux et réagir à la lumière, au toucher et au son, selon la Cleveland Clinic.

Mois 10 (semaines 37 à 40)

Ce dernier mois, le fœtus se prépare à la naissance. Il peut mesurer jusqu’à 20 pouces et peser environ 7 livres. Parce que l’espace est restreint, moins de mouvement peut être ressenti, dit la Cleveland Clinic.