De la COP25 à la COP26 : du Chili à l’Écosse

En assumant la présidence de la COP25, le Chili a proposé d’en faire la COP bleue.

Par Amb Juan Angulo,

La proximité de la nouvelle Conférence des Parties de la CCNUCC, qui se tiendra à Glasgow à partir du 31 octobre, où le Chili cédera la présidence de la COP au Royaume-Uni, est un moment opportun pour résumer les travaux menés au cours de la l’année dernière dans cette affaire urgente. En assumant la présidence de la COP25, le Chili a proposé de diriger un effort multilatéral très complexe, promouvant un programme ambitieux avec une vision de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Parmi les objectifs atteints, on peut souligner les suivants : Lors de la COP25, pour la première fois, il y avait une présence et une participation importantes des ministres sectoriels de la Science, de l’Agriculture, des Finances, des Transports et de l’Énergie de divers pays, établissant des engagements et des actions concrètes pour faire face au changement climatique. En effet, une réunion inédite des ministres des sciences a été convoquée dans le but de promouvoir le lien entre science et action climatique, la Plateforme d’action climatique pour l’agriculture (PLACA) a été lancée et l’objectif de restauration de 50 millions d’hectares a été fixé d’ici 2030. objectif, le « Plan d’action de Santiago pour l’action mondiale pour le financement du climat » a été mis en place, avec les coprésidences du Chili et de la Finlande, et un engagement a été pris pour les pays de la région ALC d’atteindre 70 % d’énergies renouvelables d’ici 2030. Le Chili continue de promouvoir l’action et la vision multisectorielle comme la meilleure alternative pour faire face au changement climatique.

En septembre 2019, le Chili a lancé l’Alliance pour l’ambition climatique, qui vise à engager les États et les acteurs non étatiques vers la neutralité carbone au plus tard en 2050, comme l’exige la science. Cette Alliance réunit pour la première fois les États, le secteur privé et les collectivités locales, avec un objectif commun et intègre des fonds d’investissement et des institutions financières. À ce jour, l’Alliance rassemble 122 pays, représentant 61 % des émissions mondiales, 68 % du PIB mondial, plus de 3 000 organisations et plus de 88 000 milliards de dollars d’investissements engagés pour la neutralité carbone d’ici 2050.

En 2019, le Chili d’une manière sans précédent, a créé le Comité scientifique COP25 qui a présenté le rapport « Preuves scientifiques et changement climatique au Chili : Résumé pour les décideurs » qui synthétise les preuves et les recommandations sur sept axes clés pour faire face au changement climatique : l’Antarctique, les océans, l’eau, la biodiversité, les villes, l’adaptation et l’atténuation et l’énergie, comme contribution concrète à la mise à jour de la CDN du pays. Ce comité a été officialisé par résolution du ministère des Sciences et continue aujourd’hui d’accompagner le gouvernement dans l’élaboration d’instruments tels que la Stratégie climat à long terme.

En assumant la présidence de la COP25, le Chili a proposé d’en faire la COP bleue. Donc c’était ça. Pour la première fois, il a été possible d’inclure les océans dans une décision de la COP, grâce à un dialogue mandaté entre les Parties sur la manière de développer des actions concrètes de plus grande ambition et une action climatique qui permettent de protéger l’océan des conséquences néfastes du changement climatique. , grâce à des solutions basées sur la nature. Ce dialogue a été mené en 2020 avec un grand succès, générant un rapport qui résume la grande variété de visions et de propositions que les gouvernements et la société civile ont présentées sur cette question cruciale.

Au cours de la COP25, sous la direction de la présidence chilienne, le Plan de travail de Lima sur le genre et son Plan d’action sur le genre (GAP) ont été relancés. De nouveaux mandats ont été convenus qui constituent un véritable cadre conceptuel et d’action pour cet aspect important de l’action climatique. De plus, en 2020 et 2021, le réseau de mentorat des femmes de la CCNUCC a été créé dans le cadre du processus de négociation, et au Chili, un tableau et une liste de contrôle sur le genre ont été mis en œuvre pour intégrer une approche de genre dans toutes les politiques et instruments climatiques.

Lors de la COP25, la présidence chilienne a également encouragé l’intégration des jeunes dans la COP. En 2020 et 2021, des cours ont été développés pour 500 jeunes négociateurs pour la région ALC, 4 forums régionaux pour les jeunes sur l’action climatique et la négociation et deux cours supplémentaires pour les jeunes négociateurs.

La COP25 a également adopté une décision qui a relancé les travaux du Mécanisme de Varsovie sur les pertes et dommages et a créé de nouveaux espaces pour faire progresser les connaissances sur les processus de perte et de dommages associés au changement climatique et sur la manière de les gérer. L’un des résultats a été la création du «Santiago Network», qui vise à établir un réseau d’institutions qui fournissent un soutien financier et technique aux pays en développement pour faire face aux pertes et dommages associés au changement climatique.

Concernant l’article 6, bien que des progrès substantiels aient été réalisés en matière technique et qu’il ait été possible pour la première fois d’établir des textes de négociation avec des solutions et des propositions de mise en œuvre, aucun consensus n’a été atteint. Les travaux étaient pourtant bien avancés pour que les Parties puissent parvenir à un accord à Glasgow. En particulier, trois questions restent ouvertes : 1) le transfert d’unités et d’activités du protocole de Kyoto vers la comptabilité de la NDC ; 2) les règles pour éviter la double comptabilisation des activités dans le cadre du mécanisme centralisé (art. 6.4) et 3) l’application d’une Taxe (Partage du Produit (SoP)) en tant que contribution au financement pour l’adaptation aux transactions dans le cadre du marché bilatéral (art 6.2).

Le Chili maintient un haut niveau de compromis dans la lutte contre le changement climatique et est pleinement attaché aux progrès établis dans l’Accord de Paris. Elle a ainsi présenté son NDC actualisé et en ligne avec une ambition plus grande de décarboner l’économie d’ici 2050 et d’augmenter la participation d’ERNC dans sa matrice énergétique d’ici 2030, y compris le développement de la filière hydrogène vert.

Parallèlement à la passation de la présidence de la COP de Glasgow au Royaume-Uni, le Chili a fait preuve d’un leadership constant, compatible avec l’urgence de la réponse mondiale au changement climatique. La science nous montre que nous n’avons pas fait assez pour être en ligne avec les objectifs à long terme de l’Accord de Paris. À Glasgow, nous aurons l’occasion de continuer à avancer dans cette direction.

(L’auteur est l’ambassadeur du Chili en Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite.)

