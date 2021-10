De la course de dentiste de fin de soirée de Gabriel à McGregor portant une chemise rétro Man United

in

Du thriller à Anfield au drame tardif au London Stadium, ce fut un autre week-end passionnant d’action en Premier League.

Conor McGregor était soutenu par Jesse Lingard, et en Espagne, il semblait que Luis Suarez envoyait un message au patron de Barcelone, Ronald Koeman.

Voici notre sélection des meilleurs des réseaux sociaux de ce week-end.

NE ME SUIUU PAS !

Andros Townsend avait de quoi se vanter car il a permis à Everton d’égaliser avec Manchester United et sa célébration a fait froncer quelques sourcils.

L’ailier a copié la célébration emblématique « Siuuu » de Cristiano Ronaldo.

Pour ce que certains avaient pensé être une démonstration de moquerie, Townsend a dissipé la confusion en publiant des photos du moment de célébration avec le maillot de Ronaldo avec la légende: “Rien que du respect pour le GOAT”.

Dans l’interview d’après-match, Townsend a déclaré : « Je n’imitais pas, c’est juste une marque de respect envers un gars qui a influencé ma carrière.

“J’aurais peut-être dû consacrer un peu plus de temps à la célébration parce que ce n’était pas génial, mais c’était par respect pour Cristiano, et c’est un honneur d’être dans le même domaine que lui.

“Ce mec est mon idole”

AFFICHAGE “SANS DENT”

Arsenal est rentré chez lui avec un point de Brighton, mais Gabriel Magalhaes est rentré chez lui moins deux dents.

Avec un sourire brisé, Gabriel a rendu visite à son dentiste pour se faire soigner les dents et aux premières heures de dimanche, le Brésilien a posté sur son histoire Instagram montrant ses balustrades nouvellement réparées.

Le Brésilien a perdu l’un de ses blancs nacrés lors de la cérémonie d’envoi du club pour David Luiz, Thomas Partey et Willian n’ayant pas réussi à contenir leur rire.

Gabriel entre en collision avec le gardien de Brighton Robert Sanchez

Gabriel s’est ébréché deux de ses dents lors d’une collision contre Brighton

Gabriel était tout sourire après avoir réparé ses grinceurs

Dans des scènes hilarantes après le match, on pouvait voir les jardiniers d’Arsenal et le personnel d’entraîneurs aider la recherche de Gabriel en arrière-plan pendant que le manager Mikel Arteta et ses joueurs menaient leurs entretiens d’après-match.

Interrogé sur l’incident, le patron des Gunners, Arteta, a ri et a déclaré aux journalistes: “Vous êtes ici et très proche de lui pour que vous puissiez l’aider.”

L’INFLUENCE DU MMA

Pas un, mais deux artistes d’arts martiaux mixtes ont honoré nos flux sociaux lors des affrontements entre Manchester United et Everton.

Tout en faisant la promotion de son Proper Twelve Whiskey, Conor McGregor a posté sur Instagram un maillot rétro de Manchester United des années 1990, mettant en vedette l’ancien sponsor emblématique du club, Sharp.

Jesse Linagrd de United a montré son appréciation à McGregor en commentant avec un emoji de poignée de main à côté d’un cercle rouge.

Et l’ennemi juré de McGregor, Khabib Nurmagomedov était présent à Old Trafford samedi et a été vu tenant son propre maillot n°7 personnalisé, représentant son héros – Ronaldo.

C’est un fait connu que Khabib et Cristiano Ronaldo remontent loin, étant devenus des amis proches pendant le temps de l’attaquant portugais au Real Madrid, que Khabib soutient.

MELTDOWN À ANFIELD

James Milner de Liverpool a été tourmenté par Manchester City, notamment par Phil Foden selon Roy Keane.

L’ancien homme de Manchester United a affirmé en plaisantant que Milner était ” rentré chez lui dans une ambulance ” car il ne pouvait pas suivre le rythme du jeune de 21 ans.

Roy Keane sur Phil Foden vs James Milner : « Je pense que Milner est rentré chez lui dans une ambulance ce soir… » 😂💀 @footballdaily pic.twitter.com/1kofSaT6U9 – City Xtra (@City_Xtra) 3 octobre 2021

Et les fans de Manchester City ont adoré la déclaration de Keane :

??

Il crache des faits bruts – Izzy (@izzy900is) 3 octobre 2021

Ahahahahahha henderson vs foden j’adore ça — Manchester est bleu (@SadhanaAchary15) 3 octobre 2021

La déclaration de Roy Keane est intervenue peu de temps après l’effondrement de la ligne de touche de Pep Guardiola, où l’Espagnol pensait que James Milner aurait dû être expulsé après avoir commis une faute sur Bernado Silva.

Furieux de colère et s’adressant au quatrième officiel Mike Dean, le patron de Manchester City a jeté sa veste qui a été suivie d’un carton jaune.

Pep Guardiola enlève sa veste comme s’il était sur le point de combattre le quatrième officiel. L’homme adore se mettre en colère et devenir un mème dans ce match, n’est-ce pas ? ?? — A-t-il franchi la ligne ? (@diditcross) 3 octobre 2021

CÉLÉBRATION CRYPTIQUE

En Liga, Luis Suarez a célébré son but contre son ancien club de Barcelone en faisant le geste d’un coup de téléphone à Ronald Koeman alors qu’il regardait depuis les tribunes.

Il a été rapporté que Koeman a parlé à Suarez lors d’un appel téléphonique qui n’a duré que 60 secondes, disant à la star que son séjour au camp Nou était terminé.

Le Néerlandais sous le feu a regardé l’Atletico Madrid battre son équipe lors d’une défaite 2-0 et les fans n’ont pas tardé à partager la célébration de Suarez en ligne.

Suarez se moque de Koeman. A juste titre. pic.twitter.com/jVe6B9EOdY — 🪄🇳🇱 (@FDJChief) 2 octobre 2021

Cependant, lorsqu’on lui a demandé ce que signifiait la célébration, Suarez a déclaré: «C’était pour les gens qui savent que j’ai le même numéro, donc ils savent que je suis toujours sur mon téléphone.

« C’était quelque chose sur lequel j’avais convenu avec mes enfants. Ce n’était pas pour Koeman, pas du tout.