De la dynamite pure à Sant Jordi

15/09/2021

Le à 08:10 CEST

Ariana Sánchez et Paula Josémaria, l’un des couples les plus en forme du moment et actuellement numéro un de la Race, ils sont enthousiasmés par l’arrivée de l’Estrella Damm Barcelona Master, un tournoi auquel ils font face avec beaucoup d’enthousiasme et où ils espèrent donner leur meilleure version.

“Je pense que nous vivons une excellente année, le bilan est très positif malgré le fait que dimanche nous avons perdu la finale & rdquor;, dit Ari, né à Tarragone il y a 24 ans.

Le joueur catalan a commencé le projet avec Josémaria de Cáceres cette saison avec de l’ambition et l’intention de consolider un couple à long terme : « Nous sommes deux jeunes filles voulant s’améliorer chaque jour et surtout profiter de ce que nous faisons, sachant que nous avons beaucoup pour s’améliorer & rdquor;, dit-il.

Cette paire, pour laquelle Cupra a misé, n’est pas la seule sensation du padel actuel, où font leur apparition de nombreux jeunes joueurs de très haut niveau. Paula est claire : « L’émergence de jeunes couples est un bienfait pour tous. Plus il y aura de couples compétitifs, plus le niveau de padel féminin montera & rdquor ;.

Le jour où ils ont annoncé qu’ils seraient en couple en 2021, Ari et Paula ont promis de la dynamite sur le circuit : « Il nous reste beaucoup de mèche pour cette année et j’espère en avoir beaucoup plus. Je fais pleinement confiance à ce couple et j’en parle constamment à Paula sur la piste. Je nous fais confiance jusqu’au bout & rdquor;.

Un pour tous à Barcelone

Sans aucun doute, c’est très spécial pour le Catalan de jouer à Barcelone : « C’est ma deuxième maison donc je veux vraiment bien faire parce que beaucoup d’amis et de famille viendront, mais je l’affronte sans pression supplémentaire, comme si c’était le cas. un tournoi de plus & rdquor ;.

Paula explique que “c’est la troisième semaine consécutive que nous organisons un tournoi et auparavant nous avions une exposition en Belgique, mais tout s’habitue et cela s’est passé comme ça. Il faut penser qu’il y a quelques mois nous étions tous enfermés par le coronavirus sans pouvoir jouer, il faut donc penser que bien que la fatigue puisse vous affecter, mais nous avons la chance de pouvoir concourir chaque semaine et que les blessures nous respectent. Pouvoir être dans tous les tournois à notre le plus haut niveau, qui est le plus difficile, est quelque chose pour lequel nous devons être reconnaissants”.

Paula et Ariana s’amusent avec le ballon

| Valentin Enrich

Le couple Cupra arrive au rendez-vous barcelonais du World Padel Tour en tant que numéro un de la Race, mais ils minimisent cet aspect : “On parle toujours de savoir si vous êtes numéro un ou non, mais c’est quelque chose qui vient à la fin de l’année. Celui qui remportera le plus de matchs finira numéro un. Nous allons essayer, nous allons essayer d’être là, de faire de notre mieux à chaque match et j’espère que nous pourrons tout gagner & rdquor;, explique la femme de Cáceres.

Ils voient le bon côté des choses

En 2020, Ari Sánchez a joué aux côtés d’Alejandra Salazar tandis que Paula Josemaría a joué aux côtés de Marta Marrero, deux des meilleures joueuses de l’histoire du paddle-tennis. Ari et Paula ont été les « laissés pour compte » après les mouvements que le circuit a connus l’été dernier, mais pour eux, tout s’additionne : “Mon temps avec Alejandra je l’ai beaucoup apprécié et j’ai apprécié, j’ai aussi beaucoup appris, Cela m’a beaucoup apporté, mais c’était une étape qui devait être terminée, les choses arrivent pour une raison. Puis, dès le premier moment où j’ai voulu que ma partenaire soit Paula, je l’ai appelée, elle a dit oui dès la première minute donc j’ai été très clair sur le projet. Pour l’instant je ne regrette rien car on s’en sort très bien”, avoue Ari.

La jugadora extremeña se expresa en el mismo sentido: “Todo son momentos. Jugar con otras compañeras nos ha dado cosas que ahora nos sirven. Se ha hecho una mezcla entre las dos así que encantadísima de estar ahora con Ari y con todo lo que nos il passe. J’espère que nous resterons ensemble pendant de nombreuses années “.