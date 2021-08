in

De la fantaisie ! Elsa Jean porte un joli costume de Père Noël | Instagram

Le thème des costumes est quelque chose de rare à tout moment de l’année, surtout quand il s’agit de photos où des modèles comme Elsa Jean sont spectaculaires, il semble n’avoir aucune importance que ce soit l’été et nous la voyons avec un costume séduisant de Le père Noël.

La photo que le modèle elle-même a partagée, actrice et la célébrité l’a publié précisément le 25 décembre 2019, mais s’en souvenir aujourd’hui est quelque chose d’émouvant.

Loin de commencer à donner froid à ses adeptes, cela leur a sûrement donné un peu de chaleur et pas précisément parce que nous sommes en été, plutôt à cause du fait que Elsa rêve elle avait l’air fabuleuse et extrêmement coquette.

Elle y apparaît en perspective, cela semble être une photo “aérienne” alors qu’elle apparaît assise avec ses beaux yeux verts et ses cheveux blonds, ce qui la rend encore plus éthérée.

Jean Elsa Il portait un body, une ceinture et un chapeau du célèbre personnage de Noël, ce sera sans aucun doute un cadeau assez précoce pour ses fans.

“Méchant ou gentil?” Il a écrit dans sa description la belle maquette, sans aucun doute les avis n’auront pas été aussi partagés et pour la plupart cela aura été le mot “coquin” celui que ses followers ont préféré utiliser.