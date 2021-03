De la ferme à l’assiette: d’où viennent ces raisins?

Logicsoft, fournisseur de solutions informatiques basé à Gurugram, a conçu et développé GrapeNet ainsi que d’autres systèmes de traçabilité pour Apeda.

La technologie blockchain et les raisins forment un couple étrange, non? Faux. L’Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés (Apeda), relevant du ministère du Commerce, a intégré une solution Blockchain dans sa plateforme de traçabilité GrapeNet. Il a été mis en œuvre en tant que solution hybride combinant son modèle SaaS (Software as a Service) basé sur le Web traditionnel pour ses parties prenantes, complété par une couche Blockchain privée autorisée pour une sécurité et une authentification des données supplémentaires.

Le GrapeNet est un système logiciel de certification et de traçabilité basé sur le Web pour surveiller les raisins frais exportés de l’Inde vers l’Union européenne. La solution Blockchain, appelée Apeda Trust Chain, aidera à suivre tous les détails de l’envoi, jusqu’à l’emplacement des vignobles. Il conservera une trace de tous les processus impliqués qui pourront être tracés par les clients internationaux en bout de chaîne pour valider l’authenticité et la qualité des raisins.

«L’introduction d’une couche basée sur la blockchain fournira une couche supplémentaire de confort aux importateurs sur la fiabilité de la sécurité des données dans les systèmes d’Apeda», déclare M Angamuthu, président d’Apeda. «Cela permet également une intégration future des données de la chaîne d’approvisionnement de l’Inde avec le réseau mondial de données de la chaîne d’approvisionnement de produits frais, car toutes ces diverses initiatives Blockchain sont susceptibles d’être intégrées pour assurer un partage fluide des données sur le mouvement des produits frais à l’avenir. Cela conduira à un partage d’informations en temps opportun, ce qui entraînera une réduction des pertes potentielles lors de la manipulation et de l’altération. »

La technologie Blockchain garantit un registre partagé et immuable qui facilite le processus d’enregistrement des transactions et le suivi des actifs dans un réseau d’entreprise. La technologie est idéale pour fournir ces informations, car elle fournit des informations immédiates, partagées et totalement transparentes stockées sur un registre numérique auquel seuls les membres du réseau peuvent accéder. La technologie blockchain est de plus en plus utilisée dans les secteurs de la banque, des services financiers, du commerce international et de la logistique. Des tentatives sont en cours pour utiliser la blockchain pour des solutions de traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire afin de garantir la sécurité alimentaire, en particulier pour la surveillance des résidus, la normalisation des produits et l’identification des zones de production et de qualité élevées.

En 2019-2020, l’Inde a exporté 1,93,690 tonnes métriques de raisins frais d’une valeur de Rs 2177 crore. La culture de la vigne couvre 140 000 hectares avec une production annuelle de 3,4 millions de tonnes métriques, les principaux États producteurs étant le Maharashtra, le Telangana et le Karnataka. Les Pays-Bas sont la première destination des raisins indiens, suivis de la Russie, du Royaume-Uni, du Bangla-desh, des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite. Les Pays-Bas sont également le centre commercial le plus important pour les fruits frais en Europe, et l’introduction de la technologie Blockchain ajoutera une couche de crédibilité aux exportations de l’Inde.

L’initiative Apeda Trust Chain enregistre des données telles que l’identification des agriculteurs et des vignobles, y compris l’emplacement de la ferme, l’échantillonnage en laboratoire au niveau de la ferme, les rapports de test, les niveaux de résidus de pesticides, les données de récolte au niveau de la ferme, les achats dans les centres de conditionnement via les lots fermiers, le classement Agmark des lots fermiers dans les ateliers de conditionnement, les envois d’exportation créés dans les ateliers de conditionnement et les émissions de certificats phytosanitaires pour les envois à l’exportation. Les participants à GrapeNet comprennent plus de 45 000 fermes, 200 maisons de conditionnement, plus de 100 exportateurs en plus des fonctionnaires des gouvernements des États et d’Apeda.

Logicsoft, fournisseur de solutions informatiques basé à Gurugram, a conçu et développé GrapeNet ainsi que d’autres systèmes de traçabilité pour Apeda. L’équipe technique d’Apeda a travaillé avec Logicsoft pour implémenter la chaîne de confiance Apeda et y intégrer GrapeNet. «Alors qu’Apeda teste actuellement la mise en œuvre de la Blockchain dans la chaîne d’approvisionnement d’exportation des raisins de table, elle envisage d’étendre cette solution à d’autres produits horticoles et biologiques à l’avenir», déclare Sudhanshu, secrétaire d’Apeda. L’organisme faîtier d’exportation soutient également de telles initiatives pour les produits agricoles promus par d’autres organisations. Récemment, un processus a été lancé pour l’exportation de la banane rouge soutenue par la technologie Blockchain par l’exportateur de fruits de Tirupur Green Agro Products en collaboration avec le MABIF sous Nabard.

Dans le cadre de ses initiatives de promotion des exportations, Apeda a mis en place des systèmes de certification et de traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement à l’exportation pour un certain nombre de produits. Parmi ceux-ci figurent GrapeNet pour les raisins de table, Peanut.Net pour les produits d’arachide, Tracenet pour les produits biologiques), Meat.Net pour la viande de buffle.

Ces systèmes ont aidé les producteurs et exportateurs indiens à garantir aux importateurs les pratiques de qualité suivies dans les chaînes d’approvisionnement. L’introduction de la blockchain devrait encore renforcer la crédibilité des systèmes de certification et de traçabilité d’Apeda. Un portail d’information sur le marché et de facilitation du commerce appelé AgriExchange et un certain nombre de systèmes de traçabilité ont été mis en œuvre pour aider à renforcer l’accès au marché et l’assurance de la qualité pour les exportateurs. Apeda explore également la création de solutions d’exploration de données basées sur l’IA sur les grandes données du commerce international acquises au fil des ans pour créer des systèmes de prévision pour les exportations.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.