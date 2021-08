De la Fuente : « Je reste avec ceux qui ont compris le mérite de ce qui a été réalisé »

L’erreur de Vallejo : “Il n’y a rien à reprocher à personne. Je n’ai que des mots de gratitude envers tous les joueurs. Le football est tel qu’il est. Nous jouons tous, nous réussissons et échouons. C’est un exemple pour toutes de très bonnes choses; nous devons le remercier pour son professionnalisme, son dévouement et sa camaraderie. Il n’y a pas de mais. “

Critiques: “La critique est gratuite, une partie de plus du sport. Il y a du positif et du négatif, dans un sens et dans un autre; il y a une critique qui valorise grandement ce que nous avons fait, et je me retrouve avec celle-là, avec laquelle vous avez compris le mérite de ce groupe pour obtenir une médaille d’argent aux Jeux olympiques. Nous avons promis de nous battre pour l’or et nous l’avons fait.

Perdre l’or : “Nous n’avons rien perdu, nous avons remporté une médaille d’argent. Quand on perd un match, il y a un sentiment de tristesse, mais la seconde suivante, j’étais excité et heureux de dire que nous avons remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques. Cela est ce que je veux transmettre”.

État de la garde-robe : “Dans le vestiaire, il y a eu des moments de joie malgré la tristesse de perdre un match. Il fallait voir les visages heureux des joueurs après avoir vu leur médaille aujourd’hui.”

Jeux olympiques: “C’est l’expérience la plus importante que j’ai eue au niveau professionnel. Sur le plan sportif parce que le processus est très dur, depuis 2017, nous y travaillons. Ensuite, dans la compétition elle-même, c’est très difficile. Sur le plan personnel , une leçon de vie ; ils ont C’était de comprendre que tout le monde dans la Villa était pareil, il n’y avait aucune différence d’aucune sorte et j’aimais beaucoup ça ; ce sentiment que tout le monde vous traitait d’égal à égal.