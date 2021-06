De la Hoya compare Canelo à Ricardo Mayorga !

Saúl ‘Canelo’ Alvarez revient sur le ring ce samedi, mais en tant que promoteur et peut-être commentateur de DAZN, au début de sa série d’événements mexicains en partenariat avec Matchroom. Mais ce dernier est passé à une quatrième ou cinquième place d’importance, compte tenu de l’actualité qui a émergé autour de sa carrière de boxeur cette semaine. D’une part, les premières données des bookmakers sur son éventuel combat contre Caleb Plant sont déjà connues. Combat pour lequel il y a du retard à préciser les détails et là-dessus nous avons notre premier point de vue : la raison du retard (1:57).

Le deuxième problème est directement lié : Jermall Charlo (5:09). Enfin, Saúl ‘Canelo Alvarez a répondu à ses défis verbaux et suppose déjà qu’il y fera face après Plant. Pour beaucoup, cela est dû à la performance de Charlo contre Juan Macias Montiel et à la compréhension que Canelo battrait cette version du jumeau sans problème. Cependant, la raison de l’approche doit être tout à fait différente. Et ce sera notre deuxième point de vue : Quelle est la cause de ce changement d’attitude à Canelo ?

Le troisième numéro est le plus choquant : les nouvelles déclarations d’Oscar de la Hoya dans sa guerre verbale avec Canelo. (10h55). Le Golden Boy est prêt à régler les différends sur le ring avec le boxeur mexicain et l’a même comparé à Ricardo Mayorga ! Que se cache-t-il derrière cette nouvelle attaque du promoteur contre son ancien élève ? Nous avons la réponse.

Le dernier point de vue portera sur Jake Paul (14h06) et une lecture différente du vrai sens de ce nouveau défi du YouTuber à Canelo.