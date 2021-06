De la hoya contre Belfort le 11 septembre, une date possible pour Canelo vs. Plante

Quand Oscar de la Hoya est apparu sur les réseaux avec ce message surprenant sur Canelo. Celui avec « les pieds plats et le mauvais crochet », nous savions qu’il ne s’agissait pas d’une affectation occasionnelle. C’était de la pure stratégie et ça l’était.

On a fini de corroborer ce jeudi, alors que la nouvelle date du retour du Golden Boy dans un combat d’exhibition était connue : le 11 septembre à Las Vegas contre l’ancien champion de l’UFC Vitor Belfort. Quelle coïncidence! Ce sera le même samedi ou le samedi avant le combat qui se négocie entre Saúl ‘Canelo’ Alvarez et Caleb Plant dans l’unification de toutes les ceintures des super-moyens.

Quels seront les détails de ce combat avec Belfort ? Comment Triller change-t-il radicalement son pari et avance-t-il de manière agressive dans la planification de son agenda ? Comment cela affecte-t-il le Canelo vs. Plante? Quels épisodes attendent ce véritable feuilleton entre De la Hoya et Canelo ? Dans la vidéo se trouvent les réponses, car, comme tous les feuilletons de célébrités, ça pique et ça se propage !