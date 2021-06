De la Hoya contre Canelo et les dangers de son duel verbal

Le feuilleton entre Oscar de la Hoya et Canelo Álvarez vit un nouveau chapitre morbide de leur récente querelle. Cette fois, ils ont croisé des commentaires acides les uns contre les autres sur les réseaux sociaux, où De La Hoya l’accusait de ne pas savoir comment lâcher ses crochets, lui rappelait les pieds plats et, surtout, évoquait sa peur d’affronter Jermall Charlo. La réponse de Canelo n’a pas pris longtemps, où en plus de « l’envoyer au m… » Il comprenait un indice sur des allégations sexuelles passées contre De La Hoya.

Cette chance de ‘Toma y Daca, comme conséquence directe de la manière dont la relation entre les deux s’est terminée (avec un procès pour 280 millions de dollars) et les dures accusations de Canelo contre De La Hoya dans son rapport d’avril avec le youtuber Graham Bensinger, il semble que cela va continuer et même augmenter. Et si le ton continue de monter, la rivalité peut devenir si toxique que ses conséquences pourraient être désastreuses pour l’une des deux races. On en parle dans cette nouvelle vidéo non filtrée : les conséquences de ces querelles.